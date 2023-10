Tunden en redes a Ema Pulido por polémicos comentarios en vivo: “Es violencia de género”

Ema Pulido, jueza de “Las Estrellas Bailan” del programa “Hoy” de Televisa, fue duramente criticada en redes sociales por sus comentarios durante la participación de la pareja Tefi Valenzuela y “El Borrego” Nava, los cuales fueron considerados como normalización de violencia contra las mujeres.

Luego de que la pareja terminará su presentación, Ema Pulido hizo algunos señalamientos sobre cómo Tefi podría ganarse al público. Ciertamente fue un momento incómodo para todo el staff cuando Pulido habló. El semblante de todos en el programa cambió al escucharla y las redes se llenaron de críticas, por lo que rápidamente la producción tomó cartas en el asunto.

En una carta emitida un día después, Andrea Rodríguez Doria, productora ejecutiva del programa "Hoy", ofreció disculpas a la audiencia por los comentarios que fueron violencia de género y dijeron que ese tipo de comentarios son reprobables, y más en el contexto mexicano.

“Ofrezco una disculpa sincera tanto a Tefi Valenzuela como a nuestra audiencia, porque al ser un programa en vivo y estar finalizando, no se tomaron las acciones debidas al momento”, señala el comunicado.

“He hablado con la maestra Ema Pulido y ha comprendido perfectamente que la violencia de género es un tema que se debe de tomar con seriedad. Lamenta profundamente haber realizado esos comentarios”.

Tras la publicación de la carta, Ema Pulido ofreció una disculpa propia durante el programa.

“Ofrezco una gran disculpa desde mi corazón a los participantes si en algo los he ofendido y al público y a las redes sociales”.

Pese al comunicado, en redes sociales no perdonaron y muchas personas señalaron que no bastaba con una disculpa, que debía ser despedida; otros señalaron que Ema Pulido vivía en otra época y que ese tipo de expresiones debían ser erradicadas ya que normalizan la violencia de género. También acusaron que no sólo fue su culpa, el programa "Hoy" también tenía responsabilidad sobre los dichos vertidos y que era una falta de respeto de su parte.