En riesgo, Festival de Cannes por coronavirus

La preocupación cierne entre los organizadores del Festival de Cine de Cannes, luego de que el secretario de salud de Francia anunció que se extendió hasta el 31 de mayo la prohibición de realizar reuniones de más de cinco mil personas en espacios confinados, como medida de prevención ante el avance del coronavirus en Europa.

La 73 edición del encuentro fílmico está planeada para realizarse del 12 al 23 de mayo, el director estadounidense Spike Lee fue nombrado en enero presidente del jurado y entre otras efemérides, se destaca la celebración del 20 aniversario de la película In the Mood for Love de Wong Kar-wait en la sección Cannes Classics.

De acuerdo con información de Variety, un portavoz del festival señala que ni el mercado, ni el encuentro fílmico estarían en peligro por la prohibición, dado que no llegan a reunir al mismo tiempo, en un mismo lugar a cinco mil personas, su estimado es de tres mil participantes.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Francia, se reservan el derecho de prohibir o restringir otras reuniones más pequeñas, incluso pueden tomar medidas individuales.

El brote de la enfermedad ya provocó en el país galo la cancelación del Mip TV, que se realizaría a finales de marzo y en el que se reúne el gremio de la televisión.

Además, el joven festival Canneseries se pospuso para llevarse a cabo en octubre, mientras que Series Mania, dedicado al género del drama, programado para finales de mes, no se sabe aún si se mantiene como estaba planeado.

También se anunció ayer la cancelación del festival de música electrónica Tomorrowland, que estaba programado del 14 al 21 de marzo en los alpes franceses, en la estación de esquí Alpe d'Huez, donde se esperaba la llegada de 25 mil personas.

Francia es después de Italia y Alemania el país más afectado por el avance del coronavirus, 285 personas han dado positivo a la enfermedad y una ha fallecido.

...Y EN MÉXICO

La próxima semana estaba prevista la realización de la alfombra roja de la serie Élite, la cual fue cancelada porque significaba la movilización a México de gente de otros países y como una medida de prevención, Netflix decidió no llevar a cabo el evento que celebraría la tercera temporada de la serie juvenil