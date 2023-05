Enrique Bunbury anuncia conciertos en México: "me alegra estar de vuelta"

Tras presentar su nuevo disco “Greta Garbo” en una sesión íntima con fans mexicanos, el cantante español Enrique Bunbury sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su regreso a los escenarios que iniciará en México. Esto, luego de su retiro en mayo de 2022, debido a sus problemas de garganta.

Con un cartel donde aparece con el brazo derecho levantado y el rostro ligeramente hacia abajo, Enrique Bunbury anuncia en su instagram “5 shows únicos 2024” parte de una mini gira que sólo se presenta como “Bunbury”.

Las fechas anunciadas para sus conciertos del año próximo son: en primer lugar, Ciudad de México, el 8 de junio; seguido de Guadalajara el 12 de junio; Los Ángeles, 15 de junio; Nueva York, 18 de junio para cerrar con un concierto en Madrid el 29 de junio.

La publicación tuvo una intensa reacción en lo seguidores del cantante, pues a las tres horas de la publicación, había recibido casi 19 mil likes.

Este anuncio confirma las sospechas de sus seguidores, después de sus declaraciones durante su breve encuentro con fans pasado miércoles "Me alegra mucho estar de vuelta, estar presentándoles estas canciones, que he hecho en un momento un tanto crítico. Agradezco vuestra presencia. Qué más puedo decir, si no es que cuídense y nos estamos viendo muy pronto", dijo.