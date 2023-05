Enrique Bunbury presenta ante fans su disco “Greta Garbo”

Enrique Bunbury presentó en exclusiva ante un grupo de seguidores su disco “Greta Garbo”.

"Este disco me pareció un gran alivio, porque, cuando se despidió de los escenarios, ya no ibamos a saber nada más de Bunbury. Pero me gustó porque es un disco muy movido y, con músicos nuevos y nueva producción, aseguró Jessica, de apenas 25 años, pero influenciada por su madre que ha seguido a Bunbury desde que formó parte de los Héroes de Silencio en la década de los ochenta.

"Nosotros, como fans, lo veamos como una reflexión de su vida y el momento en que experimento su mayor fragilidad, pero, al mismo tiempo, su mayor potencia", agregó la joven en conversación con El Sol de México.

Contestatario —más no panfletario—, crítico de todos y de sí mismo, de su andar errante entre las cuerdas y los escenarios, más terriblemente amoroso, Bunbury apareció para agradecer a sus fanáticos en el Centro Cultural España en México.

"Me alegra mucho estar de vuelta, estar presentándoles estas canciones, que he hecho en un momento un tanto crítico. Agradezco vuestra presencia. Qué más puedo decir, si no es que cuídense y nos estamos viendo muy pronto", dijo como quien deja la puerta entre abierta y sin querer apagar las luces aún.

El disco, que se grabó en El Desierto Casa Estudio en la Ciudad de México, lo produjo Adan Jodorowsky, contiene 10 canciones: “Invulnerables”, “Alaska”, “Nuestros mundos obedecen a tus mapas”, “Desaparecer”, “Para ser inolvidables”, “De vuelta a casa”, “La tormenta perfecta”, “Autos de Choque”, “Armagedón por compasión” y “Corregir el mundo con una canción”.

Fue un encuentro fugaz el que Bunbury tuvo con los fans, que escucharon con atención los temas con los que el español vuelve al ruedo, nada dijo él de volver a los escenarios, de los que se retiró en febrero del año pasado, por una enfermedad que le estaba dañando la garganta.