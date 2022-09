Enrique Iglesias invita a Los Tres Tristes Tigres a brindar por México

La vibra mexicana todavía se siente en Las Vegas,Nevada luego de conmemorar la Independencia con un par de espectáculos que se prolongan del 15 al 18 de septiembre; los mexicanos hacen presencia no solo como espectadores, también en el escenario.



Así fue como sucedió en el primer concierto que ofreció Enrique Iglesias en el Resorts World Las Vegas donde Los Tres Tristes Tigres, amenizaron el previo con su show de comedia; una combinación de stand up con música en la que interpretaron melodías con humor dedicadas a Puerto Rico, Sinaloa, España y, por supuesto, México. La banda originario de Monterrey se despidió entre risas y una gran ovación.

Foto. El Sol de México

Después de la buena energía que Los Tres Tristes Tigres, el espectáculo lumínico comenzó, para abrir paso al cantante, Enrique Iglesias.

I’m a Freak fue la primera melodía de una decena de canciones que interpretó en las casi dos horas que duró el concierto. Luego, Chasing The Sun, I Like How It Feels de su album Sex and Love.

La noche se caracterizó por lo enérgica, con un Iglesias que no paraba de brincar y recorrer por distintos puntos el teatro. Además de cachar de vez en vez a las distintas fanáticas que alcanzaban el escenario. Los abrazos, besos y acercamientos son parte de la dinámica del español. Es notable que le gusta la cercanía con su público en todo momento.

Foto. El Sol de México

A medio concierto, aproximadamente, la banda del cantante dejo la parte trasera para interpretar canciones com El Loco. No sin antes sacar una botella con destilado y un brindis por el publico mexicano; no tardó en llegar una bandera hasta sus manos, la cual abrazo para seguir cantando.

“Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente de México aquí esta noche”.



El espectáculo transcurrió con Be with you, Escape, Heroe y I Like It, el momento en el que cayeron decenas de pelotas para animar al público y después despedirse.

Enrique Iglesias cerró una segunda fecha en Las Vegas el 17 de septiembre. Por cierto, este destino estadounidense donde no para el entretenimiento celebra el mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre.





