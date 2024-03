Entre secuestro infantil y tráfico de órganos, inicia segunda temporada de Mujeres Asesinas

A más de dos décadas de la publicación del libro Mujeres Asesinas, las cosas parecen estar exactamente iguales, considera su autora Marisa Grinstein, quien comparte que no ve un gran cambio en el trato que se les da a las mujeres, ni mucho menos en la protección que debería de haber.

“Aparentemente hay una intención, el hombre está como un poco asustado, pero eso me parece eso que es más en lo formal, en una fiesta de pronto no te invitan directamente a salir o no le tocan el trasero a una mujer, pero fuera de eso, a la hora de la hora, en la intimidad o en un callejón oscuro, cuando están solos, no veo que haya un cambio muy fuerte”, afirmó en entrevista.

“Sigue pasando lo mismo, los conflictos que tienen las mujeres siguen siendo los mismos y la falta de resolución por parte de la gente que los rodea, autoridades y estado, sigue siendo lo mismo, cuando pasa algo muy fuerte puede terminar mal como en estos casos”, agregó.

La serie que inspiró el libro vuelve a la pantalla con una nueva temporada, en esta ocasión con la participación de Carolina Miranda, África Zavala, Tessa Ia, Carolina Ramírez, Litzy, Ariana Saavedra y Elyfer Torres entre otras.

El proyecto dirigido por Kenya Márquez, Pepe Castro y Carlos García Agraz cuenta con ocho episodios. Los dos primeros capítulos se estrenarán el 15 de marzo por ViX.

Elyfer Torres es la encargada de darle vida a la primera historia, la cual aborda el tema del secuestro infantil y el tráfico de órganos.

"Guerra de vecinos" es el tercer proyecto importante de la actriz / Foto: Cortesía | Elyfer Torres

“Para mí lo que me otorga el personaje de Rosario es entender no sólo el amor de madre sino que haría lo que sea por sus hijos, experimenta rabia social y se une a una impotencia colectiva de un pueblo, en un país donde la justicia ya no es suficiente y no alcanza, donde ya nadie escucha a nadie y entonces tienen que hacer justicia por su propia mano.

“Parte de mi exploración de mi personaje es que su lucha viene desde un profundo amor a ella y a su pueblo, no lo contrario. Entendí que no podemos reducir a una persona a una sola cosa, a decir que es asesina porque todos somos seres complejos y esa es un poco mi intención al hacer este personaje, la dignificación de la historia y poder conectar con el sentimiento del amor”, dijo Torres.

Las historias descritas en cada episodio están basadas en casos reales, de investigaciones que realizó la también periodista y guionista Grinstein. Su intención es promover el diálogo, la tolerancia y la ayuda entre los seres humanos.

“Es reflexionar sobre ciertas cosas, por ejemplo, si alguien hubiera escuchado al otro, posiblemente no hubiera sucedido una tragedia; entonces es eso, escuchar un poco al otro, a tu pareja, tu hermano, tu vecino que te está pidiendo ayuda porque de lo contrario, todo puede salir mal”, indicó la escritora.