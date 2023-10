[Entrevista] La Habitación Roja: Libres de inteligencia artificial

Hace 25 años (parece que fue ayer), La Habitación Roja, una de las bandas alternativas más representativas del sonido noventero en español sobre la faz de iberoamérica, publicó su primer disco, el homónimo, La Habitación Roja.

De repente, el sonido de esta banda se hizo notar en la escena hispanoparlante por una simple y obvia razón: eran la única banda en español que podía aterrizar y tropicalizar a nuestro idioma, el sonido de la escena alternativa de la década de los noventa, sobre todo el sonido estadounidense alternativo de las bandas de college radio, de bandas de shoegaze o lo de Pavement, pero sobre todas R. E. M.

Un cuarto de siglo después de su aparición, La Habitación Roja sigue en la escena luchando ante lo que pudiéramos llamar como una crisis global de la extinción del rock. Su lucha la hacen con su trabajo indie, lo que permite mantener vigencia contra todo pronóstico.

Pudimos platicar hace poco con Jorge Martí, figura central de la banda y rostro absoluto del ejemplo de la resistencia, la resiliencia y la sobrevivencia, no sólo en la música, sino en la vida misma. Después de todo, desde la concepción, los principios básicos de la vida son los tres que acabamos de mencionar.

Jorge, acaban de lanzar su nuevo single, Vuelve a empezar sin mí. Parece que tiene una dedicatoria especial. ¿De qué trata precisamente? ¿Para quién va?

Es una canción muy triste, una canción que habla de la renuncia. Trabajé muchos años como enfermero de pacientes con Alzheimer y mi esposa sufre una enfermedad crónica. Es una especie de historia que me inventé basada en hechos reales. Es la historia de una persona que cuidas, y te dice, "sigue adelante sin mí". Me pareció un gesto de amor, que alguien te diga, sigue adelante. Es una metáfora de vida, es como los montañeros que van escalando y uno de ellos dice, "ya no puedo más, sigan sin mí", y sus compañeros lo quieren jalar para continuar. "Sigue adelante sin mí" es como decir "sigue adelante, yo soy un lastre, deja de cargar conmigo". No es la típica canción de amor.

En la música alternativa hay canciones de amor atípicas, como The One I Love de R. E. M., por ejemplo…

Yo soy muy fan de R.E. M., desde siempre, desde muy jovencito. Los he visto unas cuatro veces, es una de las bandas favoritas de nosotros, desde bien chavitos.

La carrera de La Habitación Roja, es una suerte de sube y baja que en los últimos díez años se ha caracterizado por la crisis. Contada de adelante hacia atrás, esta historia va desde que Jorge se ha desempeñado como enfermero para pacientes con Alzheimer, en el país natal de su esposa, Noruega.

Por cierto, la enfermedad crónica que sufre su mujer, a la que se refería Jorge Martí es el Síndrome de Fatiga Crónica, uno de los nuevos males médicos del siglo XXI, del cual no se habla abiertamente aún, y en lugares como nuestro país, se confunde y asocia a la "flojera". Además hace unos cinco años, Jorge fue hospitalizado de urgencia por un tromboembolismo pulmonar que le tuvo en pronósticos reservados, del cual afortunadamente salió bien.

¿Cómo ha sido el paso de todo este tiempo? Les ha tocado vivir muchas cosas…

Son muchos años ya, 28. Hemos visto muchas cosas, somos un grupo que se formó por la pasión por la música y en un momento dado el fan de la música tiene un momento de conversión en el cual pasa a ser un sujeto activo y dice, "quiero subir al escenario y ser protagonista y crear esas canciones que me gusta escuchar”. De repente todo lo vivido y aprendido es un bagaje para crear, y te das cuenta que tienes un don para hacer cosas que no existían. Nuestro grupo nace de la amistad, de la pasión por la música y hemos sobrevivido a modas, décadas, a cambios de estilos.

La música ha pasado por tantas olas desde el año 95. Hemos vivido el new wave, el techno pop, el sonido Manchester, el grunge, la llegada del techno inteligente con Prodigy, Orbital, The Chemical Brothers. Mi impresión es que hay un cambio tremendo en los últimos años debido a que la cultura es más lineal y de repente llegan estos sonidos urbanos y hay tecnologías que hacen más fácil el generar música y no tienes que pasar años perfeccionándote en un instrumento. Esto lo hace más inmediato. Tiene cosas buenas pero también tiene sus no tan buenas. Yo soy padre de dos adolescentes. Me sorprende que saben de muchas cosas. Sus cosas. Pero poco saben de la cultura general, del mundo.

Yo crecí viendo programas y leyendo revistas. Sabía quién era Kubrick, Hitchcock, Spielberg, Buñuel. Tenías una base muy amplia, ahora hay una ruptura muy grande con la cultura general, todo es tan especializado. Me parece (que ahora), hay mucha música muy vacía que no va a resistir el paso del tiempo, y para mí la música debe sobrevivir el paso del tiempo.

La profundidad en las respuestas de Jorge no son para nada salidas de la generación espontánea. La música de La Habitación Roja está llena de una cierta carga de profundidad intelectual. De inicio la banda es llamada así, debido al cuento de terror del mismo nombre, escrito por HG Wells. Parte del éxito del grupo es esa carga intelectual que los ha llevado a ser firmados por Mushroom Pillow la disquera que nos trajo a The Raveonettes o Triángulo de Amor Bizarro, además de ser producidos por Steve Albini. También fue el motivo que llevó al Ministerio de Educación de España a incluirlos en el proyecto Sounds From Spain, que la década pasada, pretendía exportar la música vanguardista española a otras naciones.

A nosotros en El Sol de México nos tiene muy atentos el tema de la inteligencia artificial (IA) ¿qué opinas de su uso en las artes?

No sé qué vaya a pasar con la Inteligencia Artificial pero hay muchas bandas que empiezan y quieren ser un hit: un montón de plays, cuentas de Tik Tok, crear contenido. Odio ese concepto: "crear contenido". Fuimos afortunados de no vivir una época así. Y hemos decidido que el contenido que nosotros creamos sean buenas canciones. Al igual que en el cine que se necesita una buena historia, buenos actores, nosotros hemos decidido que el factor humano es el punto importante, determinante. Cuando alguien usa la Inteligencia Artificial para imitar algo que ya ha tenido éxito, tengo la esperanza que haya algo de humanidad, porque es muy distópico.

Quiero pensar que hay reducto en el público que seguirá buscando el real thing, y que habrá shows con la leyenda Artificial Intelligence Free! (libre de Inteligencia Artificial)

Cuando la gente hablaba del alma me parecía algo trillado y creo que el alma es la diferencia entre lo que está hecho con unos y ceros y lo que está hecho con sentimientos humanos. Es esto del deseo humano de recrear la vida, en el cine desde Frankenstein hasta Reanimator. Ahora que vi Openhaimer pensé en que puedes tener la mejor idea pero… ¿servirá para destruir o para crear? Yo tengo una canción: "siempre será mejor crear que destruir". La mente que haya detrás de todas estas ideas es lo que va a contar.

Estarán en noviembre por acá ¿Cuáles son sus fechas?

El 10 de noviembre estaremos en La Maraka, el 11 en el Festival Comuna de Puebla y luego en Pachuca junto a Dorian, compañeros de sello (también miembros de Mushroom Pillow, por cierto)... volviendo al tema, todo esto es como un capitulo de Black Mirror… es un tema moral: si muere alguien que amas y con IA pueden crear una réplica de esa persona, es algo terrorífico… Quiero pensar que hay reducto en el público que seguirá buscando el real thing, y habrá shows con la leyenda Artificial Intelligence Free! (Libre de Inteligencia Artificial)...

Volviendo a lo alternativo y los 90, en esa época suponíamos que estábamos en la época más posmoderna, con OK Computer de Radiohead, y ha resultado que ahora vivimos en una especie de post posmodernismo. ¿Pensabas en esa época que el Siglo XXI sería lo que es ahora?

Fíjate, hablando de OK Computer, era en su momento un disco súper rompedor, y ahora me parece una obra de retro futurismo. No sé si el siglo XXI es una mierda pero hay un desajuste. La tecnología va más rápido de lo que somos capaces de asimilar. Entonces no sabemos aún las consecuencias físicas, mentales y ontológicas de las nuevas tecnologías. Es como en los años 60 el uso de las drogas duras. Darle a los chavos el móvil es como darles un cigarrillo, como darles opio. Fui a un concierto de Santiago Auserón, cantante de Radio Futura, estaba solo con su guitarra, me pareció tan humano y real que me pareció tan punk, y se lo dije después en el camerino, que todo actualmente está tan cortado con láser, tan igual, que repente ver a un ser humano con su guitarra, cantando historias, me pareció conmovedor.

Y ¿cómo no pensar que la apreciación de Jorge Martí sobre lo humano, sea un acto punk de rebeldía? Sí, al parecer el ser humano, mantenerse humano, será el acto más punk de nuestro siglo.