Es un honor regresar a obra Defendiendo al cavernícola: Sergio Mayer

Una nueva temporada de la obra Defendiendo al cavernícola se presentará a partir del próximo 8 de agosto en el Centro Cultural San Ángel con la actuación del ahora diputado Sergio Mayer, bajo la producción de Morris Gilbert.

En rueda de prensa tanto el productor como el actor confiaron en que el público gozará de esta corta temporada, ya que en propias palabras de Gilbert “a mí me gustan que mis obras duren mucho más tiempo, pero Defendiendo al cavernícola sólo estará seis meses en cartelera, señaló.

Por su parte, Mayer expresó su gusto por retomar su carrera artística, "aunque debo aclarar que nunca me retiré, no estoy retirado, sólo que ahora cumplo con otras funciones, regresar con esta obra es para mí un verdadero honor, estuve una corta temporada supliendo al maestro César Bono en el 2012 y creo que me fue bien”, señaló.

Respecto a si en su puesto también promovería la cultura y los espectáculos para un mayor apoyo por parte de esta Legislatura, aseguró que con gusto contribuirá en lo que pueda, pero que ya hay comisiones asignadas al respecto.

"Yo estoy atento a otras necesidades de la sociedad, pero claro, me gustaría mucho que me invitaran a participar en pro de la cultura y de los espectáculos”, señaló.

Afirmó que no habrá cambios ni sorpresas en la obra, pues el texto siempre se acomoda a los tiempos en que se presente y no está atado a diálogos que comprometan su temporalidad.

“Si ya la vieron saben que se habla del hombre a través del tiempo y de la relación en pareja que tiene con la mujer, no está limitada en tiempos o fechas por lo que nunca pasará de moda”, finalizó.

Por último, Morris Gilbert descartó que se vaya a planear una gira por el país ya que las actividades se Mayer no se lo permiten.

“El dividió muy bien su tiempo para los ensayos y sabemos que no faltó a sus deberes como representante popular, las funciones no impiden sus labores en la cámara, aunque sí lo va a dejar muy cansado”, dijo entre risas.