Estos son los siete puntos clave del tercer episodio de la octava temporada de Game Of Thrones

El tercer episodio de la octava temporada de Game Of Thrones ya está disponible en todas las plataformas de HBO… pero si no tuviste tiempo de mirar uno de los episodios más largos de la serie (sacrilegio) no te preocupes… aquí te contamos los 7 puntos más importantes del episodio.

1. Melissandre y el fuego

Todo Winterfell comienza a preparase para la batalla, mientras se escucha el paso de los White Walkers… en la oscuridad se acerca un jinete desconocido… cuando se acerca a la luz, es Melissandre, quien ha vuelto para apoyar con sus hechizos la batalla en Winterfell. Como primer acto, le pide a Jora Mormont que se acerque para pedirle que los Dothraki desenfunden sus armas, pero en su lengua nativa… este, incauto obedece las órdenes y cuando las armas apuntan al cielo, Melissandre realiza un hechizo para que las llamas cubran todas las hojas de los mandobles Dothraki.

HBO

2. ¡Corre Arya, Corre!

La horda de White Walkers ha superado todo obstáculo que Winterfell puso, logrando entrar así al castillo.... Una vez invadido Arya, entra en acción en las bardas de la fortaleza, junto a su nueva arma, ella libera un poco el camino para que los demás puedan escapar, pero muy pronto se ve rebasada y acorralada por los muertos, entonces decide correr por su vida escondiéndose en el interior.

En el interior de Winterfell… Arya logra esconderse por un buen rato de los Caminantes, pero después la encuentran porque son demasiados… El Perro y Beric van en su búsqueda… al encontrarla Beric lanza su espada cubierta de fuego para que Arya pueda escapar. Pero él queda desarmado, entonces sufre los ataques de los muertos sin poder defenderse, ganando por momentos tiempo para que ellos puedan escapar.

HBO

3. Melissandre... adiós Edd y "Osita" Mormont

La horda de White Walkers comienza a acercarse a Winterfell, por lo que necesitan encender las trincheras para detenerlos y para lograr que Daenerys tenga más visibilidad, pero el frío imposibilita que se enciendan, por lo que Melissandre con el resguardo de algunos Inmaculados comienza a orar al dios del Fuego, para que este haga lo propio sobre las Trincheras… después de repetir la oración un par de veces, el fuego sale para apartar y quemar a los no vivientes atrapados en las estacas.

A pesar del esfuerzo de la bruja roja, los White Walkers encuentran la forma de pasar sobre las trincheras, y al igual que en La Batalla de los Bastardos, un gigante llega para asediar y abrir las puertas de Winterfell para que el resto pueda pasar. Lady Mormont en un acto de valentía, se sacrifica para que, cuando el gigante la levante, esta pueda clavarle su daga en la cabeza.

En la huida, ocurre una muerte más, Edd, amigo de Jon Snow en la Guardia de la Noche, al intentar levantar a Sam, quien se encontraba en estado de shock por el ataque, es sorprendido por un White Walker por la espalda y muere.

HBO

4. Los dragones

Jon comienza a buscar al Rey de la Noche, comenzando su búsqueda entre la ventisca, cuando estos se encuentran, una de las mejores partes de la batalla comienza en los aires… Vyserion, siempre fue el más ágil de los tres dragones, apabulla a Rhaegal, pero este no se queda atrás y aguanta sus ataques… en un punto Daenerys aparece para salvarlo junto a Drogon y los dos le dan batalla al rey de la noche.

Jon y Daenerys logran que el rey de la noche caiga del dragón, pero Vyserion sigue dando batalla… hasta que logra herir a Rhaegal provocando que caiga al suelo, Jon a penas y puede salir vivo de la caída. Daenerys reaparece en escena quemando a todos los muertos con el aliento de Drogon, además le abre un sendero a Jon para que vaya tras el Rey de la Noche. Una vez más su salvador aparece, Jorah Mormont comienza a protegerla de todos los caminantes hasta que, en un ataque le arrebatan la vida.

5. Reviven los Stark

En las criptas, los Stark muertos, son revividos por el Rey de la Noche, por lo que inicia una matanza y asesinan a gran parte de las mujeres y niños que se encontraban allí… en su desesperanza, Tyrion y Sansa comienzan a imaginar como sería su vida si siguieran en matrimonio, mientras sacan una daga cada uno… pareciera que cometerían suicidio, pero es para defender al resto de los refugiados en las criptas.

6. Bran le da las gracias a Theon Greyjoy

Theon le ordena a toda su tropa que se preparen para defender a Bran con su vida si es necesario.

Mientras Jon combate por su vida contra todos los revividos, el Rey de la Noche camina con dirección al cedro donde esta Bran… En el Cedro, Bran ve que la muerte es inminente, pues el ejército de los muertos los acorralan a tal punto de que el Cuervo de los Tres Ojos le agradece su valentía… y le dice que lo perdona.

Theon asustado ante la presencia de la Rey de la Noche, escucha unas últimas palabras de agradecimiento de Bran y con un grito de guerra decide correr hacia el White Walker líder e intentar matarlo, pero finalmente quien termina asesinado es Theon.

HBO

7. ¡Arya mata al Rey de la Noche!

En una de las escenas más melancólicas de la historia de la televisión, y con muy pocas esperanzas de sobrevivir... se observa cómo El Rey de la Noche se acerca a Bran, sus esbirros detectan que una presencia se acercó desapercibida… es Arya, quien rompe todos los moldes y asesina de una vez por todas al Rey de la Noche. Poniendo fin a la Batalla de Invernalia.

HBO

8: Mención honorífica a la sonorización

La música que acompañó al tercer episodio de esta última temporada de Game of Thrones fue algo memorable, pues se unificó tanto al capítulo que puso a muchos a llorar.

Las elecciones sonaras para cada momento fueron un punto clave para lograr que la batalla de Winterfell se convirtiera en una de las mejores en televisión.

Estos son algunos de los artistas que participan en el gran final de la serie: Matt Bellamy de Muse, Rosalía, Ellie Goulding, James Arthur, Mumford & Sons, The Weeknd, A$ap Rocky, Lil Peep, The National, Travis Scott