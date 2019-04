Aquí los mejores momentos del segundo episodia de GOT

El segundo capítulo de Game of Thrones se desenvuelve en una serie de encuentros y esa es la sensación que genera la trama; de esas historias por resolver o situaciones que aclarar y que están llegando a un fin ante la inminente guerra. Con la llegada de Jaime Lannister a Invernalia y la noticia de que Cersei había traicionado al Norte y al encuentro entre los reyes, Daenerys tiene que decidir si confiar en Jaime o no.

Además, por fin reaparece un personaje que todos querían ver... Ghost.

La madre de los dragones, le explica a Jaime las historias que su padre le contaba cuando era pequeña para después recordar las historias que su hermano contaba sobre el hombre que asesinó a su padre por la espalda y el castigo que le harían pagar cuando recuperaran el Trono de Hierro; mientras el Lannister se defiende argumentando que él planea cumplir su palabra, la discusión se vuelve una vez más contra él, al recordarle la traición que este le hizo a la familia Stark (tanto a Ned Stark en Desembarco del Rey, como a Bran al aventarlo por la ventana).

Tyrion también intenta defender a su hermano, asegurando que sus intenciones son genuinas pues sabía del final que le esperaba y cómo sería recibido… y aun así decidió presentarse.

HBO

Como era de esperarse por Jaime, este dijo que todo lo que hizo fue por su casa y su familia, especialmente porque estaban en guerra… mientras Sansa le recordaba sus acciones, Bran le recuerda lo que escuchó antes de ser arrojado de la ventana… “Las cosas que hacemos por amor”. Desconcertando completamente a Jaime.

HBO

Mientras Daenerys y Sansa parecían tener un acuerdo sobre el León Dorado, Brienne intercede por él, explicando el trayecto que tuvieron juntos y de qué manera gracias al Lannister, ella pudo cuidar a Sansa, pues le regaló un escudo y una espada con la que pudo protegerla de los Bolton, al cumplir la promesa que él le hizo a su madre.

Finalmente, Sansa confía en su guardiana y decide aceptar a Jaime en Winterfell; Jon Snow opina lo mismo pues asegura que todos los hombres son necesarios para la guerra que está por venir.

HBO

El juicio de Jaime concluye mientras los tres líderes de la Guerra se retiran aceptándolo en Winterfell… no obstante los hermanos Stark abandonan la habitación sin hacerle una alabanza a la “Reina” Daenerys, por lo que está también sale de la habitación, pero por una puerta diferente… molesta por la decisión, mientras caminan a su habitación, ella amenaza a Tyrion con cambiar de Mano si no la ayuda a recuperar los 7 reinos, pues se siente traicionada por sus constantes fallos, al ser en los momentos claves de su búsqueda por recuperar el Trono de Hierro.

HBO

A la par de esta historia, Arya Stark sigue coqueteando con Gendry, ahora va a buscarlo a la armería para preguntarle por su arma… pues ella la pide con urgencia debido a la cercanía de la guerra contra los White Walkers… Gendry le responde que antes de su arma, debe hacer al menos mil espadas con Vidriagón para el ejército de los hombres. Esta le pregunta si irá a esconderse a las criptas con los niños y mujeres o luchará contra los enemigos… este le responde que ha luchado contra algunos de los muertos vivientes…ella le pregunta por su forma, cómo son los caminantes blancos… para impresionarlo, también le dice que la muerte tiene muchos rostros y que ella los ha visto… por lo que le pide prisa en hacer su arma.

HBO

Si bien en esta última temporada pareciera que se están cerrando círculos, el encuentro de Bran con Jaime también era especial (no se daba desde la primera temporada); el que el Lannister le ofrece disculpas por empujarlo por la ventana y Bran le explica que no se siente enojado por lo que hizo, justificando que lo hizo por su familia… Los dos coinciden en que ninguno es el mismo de cuando el incidente ocurrió.

HBO

Un tercer encuentro se suscita entre los hermanos Lannister, Tyrion le explica a Jaime, que confió en su hermana porque le dijo que el embarazo la cambió y que había pensado mucho en el futuro de su hijo.. Jaime le asegura que él también fue víctima de su engaño, pero Tyrion le recuerda que él nunca ha sido engañado por ella, pues ellos dos se aman. Mientras conversan, Jaime baja a ver a Brianne mientras entrenan previo a la guerra, mientras ella le explica su táctica al ser la encargada del Flanco Izquierdo, ella se da cuenta que éste trama algo extraño, y le ofrece servirle en la batalla si se lo permite.

Jorah Mormont se encuentra con Daenerys para decirle que Tyrion es uno de los hombres más inteligentes que ha conocido en todo el Reino, que si bien se ha equivocado en sus tácticas de guerra y respecto a su familia, siempre aprende de sus errores. Además, le dice que debe resolver sus diferencias con la Líder del Norte.

HBO

Daenerys se encuentra con Sansa y platican sobre las diferencias que han tenido desde su llegada a Winterfell, mientras señalan sus similitudes, La madre de los dragones siente que no es bien recibida por la joven Stark; Sansa le explica que siente que su hermano está siendo manipulado por ella pues “los hombres hacen cosas estúpidas por las mujeres”… Daenerys le explica que ama a Jon, tanto que se unió a una guerra que es de él, apenas lo conoció.

HBO

Sansa le pregunta a Daenerys que cuando ella tome el reino que pasará, pues El Norte prometió que jamás se volverían a arrodillar ante ningún rey.... su plática es interrumpida por la llegada de Theon, quien les dice que peleará al lado de los Stark si así se lo permiten… se funde en un abrazo con quien fuera parte de su familia.

A Winterfell llega Tormund, los pocos Cuervos que sobrevivieron; el amigo de Jon quienes le explican que los caminantes blancos atravesaron el muro y que llegarán antes de que salga el sol.

HBO

Contra todos sus pronósticos, Jon comienza a preparar a su ejército para la pelea contra los White Walkers por lo que convoca a una reunión urgente con todos los comandantes de escuadrones de batalla… una vez dentro, comienzan a explicar la táctica de guerra que usarán, Jon les advierte que su enemigo no se cansa y no se rinde hasta que no estén todos muertos y que además los superan ligeramente en números… por lo que la única manera de detenerlos definitivamente, es asesinando al Rey de la Noche; al preguntarse la manera en cómo buscarían ese objetivo, Bran les explica que primeramente irá por él, porque así podrá eliminar el mundo y sus recuerdos para poder construir uno nuevo, por lo que les propone que lo deben usar como carnada y no dejar que el Rey de la noche llegue a la Winterfell para destruirla… Theon se ofrece a proteger a Bran junto a sus hombres, para resarcir su culpa cuando tomó Winterfell.

HBO

Daenerys por su parte, ordena a Tyrion que no se meta en la batalla y se esconda con los niños y mujeres, pues por sus condiciones no podrá luchar en esta batalla y le recuerda que lo quiere por sus capacidades mentales y no de combate.

HBO

Jon dice que los dragones deberán estar cerca de Bran para poder defenderlo y perseguir al Rey de la Noche. La reunión termina bajo las órdenes de descansar previo al combate final.

Una vez que todos rompen filas, se comienzan a cerrar los círculos en las historias pendientes.

En una parte de la fortaleza, Sam, Jon y Eddison Tollet recuerdan sus tiempos juntos en la Guardia de la Noche, mientras se preguntan si realmente podrán vencer a los Caminantes Blancos.

HBO

En una chimenea dentro del edificio, se reúnen poco a poco el resto de historias pendientes; los hermanos Lannister parecer hacer las paces mientras imaginan la cara que pondría su padre al enterarse que los dos defenderán el Norte; Bianne y Pod se unen a la fogata pues estaban buscando un lugar cálido para descansar… después se unen Davos y Tormund, este último atraído por la guerra de cabello dorado Brianne.

HBO

Mientras recuerdan todo lo que han vivido hasta llegar a ese punto, Jaime ofrece convertir a Brianne en Caballero de los Siete Reinos… ella no lo toma en serio, hasta que todos guardan silencio para que Jaime diga el verso que la convertirá en lo que siempre había soñado.

En otra parte de Winterfell, Aryan se encuentra con el Perro y también parece que hacen las paces, luego de un diálogo usual entre ellos dos… este le recuerda que en algún momento luchó para defenderla… después se les une Beric Dondarrion, Arya también parece hacer las paces con él pues le dice que pese a que la vendieron y entregaron… no le guarda rencor a ninguno de los dos. Estos se quedan bebiendo un vino mientras Arya se dirige a otra parte.

HBO

Y finalmente sucede, lo que por mucho tiempo era una obviedad, Arya termina relacionándose con Gendry, no sin antes cuestionarle si había estado con otra mujer…

HBO

Poco antes del amanecer, Sam busca a Jorah Mormont, para entregarle la espada que robó de su casa… pero antes mira como este discute con su prima Lady Mormont diciéndole que debería refugiarse con los niños y mujeres puesto que es el futuro de su familia, ella le dice que juró lealtad a los Stark y por eso luchará contra sus enemigos. Finalmente, Sam le entrega la espada.

HBO

El episodio concluye con todos los personajes preparándose para la batalla; previo a esto, Jon Snow finalmente le revela la verdad a Daenerys… Él es hijo de su hermano Raeghal y Lyana Stak, ella se sorprende y piensa que el único y legítimo heredero al Trono de Hierro es Aegon Targaryen, quien fue criado como un bastardo de Ned Stark.

HBO

El cuerno de batalla comienza a sonar tres veces, dando la señal de que los caminantes blancos han llegado a los perímetros de Winterfell.