"Estoy sufriendo un poco los estragos", admite Andy Zuno ante pandemia

México ya está en la fase dos de propagación del coronavirus, por ello las medidas de prevención serán cada vez más severas incluidas las de aislamiento y la cancelación de eventos masivos, esta situación ha afectado el trabajo de algunos artistas, como el caso de Andy Zuno, que tuvo que frenar varios proyectos con el objetivo de preservar su salud.

“Estoy sufriendo un poco los estragos que esto está dejando porque se pospusieron varias cosas de trabajo, me invitaron a ser el maestro de ceremonias del festival internacional de cine de Guadalajara celebra 35 años este 2020, es una fecha especial, una conmemoración y justo iba a conducir las galas de apertura y clausura del festival.

Gossip Por coronavirus, Televisa pone pausa a telenovelas de la Fábrica de Sueños

También tenía fechas para cantar y ahora están canceladas hasta nuevo aviso, incluso castings que estaban por resolverse se quedaron parados, en fin todo está bastante afectado por esta situación”, dijo en entrevista el cantante.

En el tema personal y ante toda la histeria que el tema está causando, el actor trata todo el tiempo de mantenerse tranquilo pero alerta.

“La verdad es que no tengo mucha tendencia al pánico y a tener miedo, en realidad estoy como en un estado de precaución, obviamente me importa lo que está sucediendo, lo que me asusta es lo que ocurre a raíz de esto, lo cual me invita a tener un sentido de comunidad y de responsabilidad independientemente si uno cree o no que no está en el grupo de alto riesgo, somos parte de una comunidad y por el bien común todos tenemos que actuar de acuerdo a las reglas”, declaró el cantante.

El actor invita a todo México a quitarse el escepticismo y atender las recientes medidas de seguridad para evitar una situación catastrófica.

“Tenemos que entender que todos estamos atravesando por el mismo proceso, sólo que a destiempo, la mente te juega trampas, justo el trabajo más importante tiene que ser con nuestros pensamientos", concluye.