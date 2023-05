Estrella de The Last of Us dará vida a Astrid en live action de Cómo entrenar a tu dragón

Desde inicios de este año se dio a conocer que la saga de , Cómo entrenar a tu dragón tendrá un live action, pero no fue hasta este lunes que se confirmó que artistas serán los protagonistas.

La adaptación de la historia basada en la serie de libros de Cressida Cowell, será dirigida por Dean DeBlois a cargo de Universal y se espera que salga a la luz el próximo 14 de marzo de 2025.

El actor estadounidense de 15 años, Mason Thames dará vida a Hiccup el vikingo adolescente que es protagonista de la saga. Thames incursionó como una estrella en la pantalla grande con su papel de Finney en "The Black Phone". Del mismo modo, apareció en tres episodios del programa de Apple TV, "For All Mankind".

El papel de Astrid Hofferson, una vikinga de la tribu de "Gamberros Peludos", estará a cargo de la estrella de The Last of Us, Nico Parker, quien cautivó a los televidentes por dar vida a Sarah en la famosa serie post apocalíptica.

La actríz de 18 años hizo su debut actoral como protagonista en el live action de la película Dumbo del director Tim Burton, realizada por Disney en 2019, también hizo una temporada en la serie de HBO The Third Day y participó en The Last of Us, en donde interpretó a la hija del personaje de Pedro Pascal.

La saga de Cómo entrenar a tu dragón cuenta con tres películas que salieron a la luz en 2010, 2014 y 2019 y aunque por el momento no se saben detalles sobre la trama del live action, se espera que no tenga relación con la historia que se vio en las tres películas animadas. Tanto Mason Thames como Nico Parker se mostraron emocionados en sus redes sociales cuando dieron a conocer que serían los protagonista.