Estrena una serie de suspenso en altamar 

El actor Oscar Kennedy explora su amor por el suspenso en una serie llamada Wreck, donde su personaje sube a bordo de un crucero que guarda una serie de misterios. En entrevista, se dijo contento por seguir ofreciendo estos contenidos a los televidentes, pues es un género con una enorme base de fans.

"Es emocionante, todos tenemos esa curiosidad morbosa, con los documentales de crimen real e investigación, nos despierta interés. Cuando piensas en algo como eso y lo pones en una serie que puede ser tan horripilante como quieras, eso alimenta el hambre de la gente en cuanto a estos temas".

Gossip Game of Thrones llegaría a la pantalla grande de la mano de HBO

El artista señaló qué su interés personal por este género surgió desde que tenía 10 años, cuando vio por primera vez el trabajo del llamado “maestro de los zombies”, George Romero. Aunque en ese momento tuvo mucho miedo, pues era muy joven para ver esos contenidos, la calidad de la película lo llevó a descubrir la magia de la actuación.

"Me gustan algunas películas de terror, El amanecer de los muertos será probablemente mi favorita, mezcla muchos géneros, y fue parte de las razones que me llevó a querer dedicarme a la actuación. Sigue siendo un título qué puedo regresar a ver y no me aburro, es brillante".

La serie que actualmente protagoniza, mezcla el terror y la comedia para seguir los pasos de Jamie Walsh (su personaje) quien acepta un nuevo empleo como tripulante del mega crucero Sacramentum, donde buscará respuestas sobre la desaparición de su hermana.

El actor asegura que desde la primera lectura del guión se interesó en la serie, pues encontró una buena construcción de cada personaje, y en su mente estaba muy clara la imagen de quiénes eran esas personas.

Asimismo, se dijo satisfecho con el hecho de que en medio de la acción y la emoción, la serie mande un mensaje de aceptación al público, y espera que los espectadores comprendan que siempre habrá un lugar para ellos en el mundo.

"Una cosa que amo del show es que no importa quién seas, siempre habrá un grupo de personas que te amará por quién o cómo eres. Tal vez sea en un crucero en medio del océano, o en tu país, o en un lugar a donde no has llegado, pero siempre habrá gente que te cuidará".

Y aunque la experiencia fue entretenida de interpretar en televisión, con humor Oscar señaló que en la vida real no se atrevería a subirse a un barco misterioso, pues le tiene pavor a pasar mucho tiempo en espacios tan pequeños.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"El equipo de producción hizo un gran trabajo al momento de hacer los escenarios, porque duplicaron el tamaño de las cabinas de tripulación, y aún así se sentía pequeño. Estar en una embarcación de tamaño real, sería una pesadilla para mí, creo que no subiría a bordo", finalizó.

Wreck cuenta con seis episodios, dirigidos por Chris Baugh. Thaddea Graham, Jack Rowan, Harriet Webb y Jodie Tyack también participan en el elenco. La serie se estrena este domingo 9 de abril a las 22:00 horas, por el canal de paga AMC.