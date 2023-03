Jonathan Majors, actor de Marvel, es detenido tras ser acusado de agredir a una mujer

El actor Jonathan Majors fue detenido luego de ser acusado de agredir a una mujer, por lo que se detalló que las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para determinar su futuro legal. Sus representes han mencionado que se encargarán de averiguar la verdad para que se pueda limpiar su imagen.

Él es conocido por participar en diferentes películas de Hollywood, una de las más recientes ha sido la ‘Creed III’ en donde tuvo el papel del antagonista, además, se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), haciendo su debut en la serie de ‘Loki’ con el personaje de ‘Kang el Conquistador’ y luego regresó para la cinta Ant-Man 3.

Te recomendamos: Restos de Xavier López "Chabelo" fueron incinerados

El arresto se llevó a cabo el 25 de marzo del 2023, así lo revelaron los agentes policiales de la ciudad de Nueva York. Más tarde trascendió que luego de ser detenido lo dejaron en libertad, pero esto aún no ha sido confirmado por las fuentes oficiales.





Los detalles de la acusación

Fue en la mañana del pasado sábado cuando alguien reportó al número de emergencias que una mujer estaba siendo atacada, por lo que acudieron al domicilio señalado para atender la denuncia, fue de esta forma que encontraron a:

“Un hombre (quien sería Jonathan Majors) de 33 años involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima dijo que había sido agredida”, se indicó en un comunicado especial que se mandó a la agencia de noticia AFP.

Además se mencionó que la persona agredida fue internada en el hospital por tener lesiones menores en la cabeza y en el cuello. Se reportó que por el momento se encuentra en una “condición estable”.

Jonathan Majors has been on a career high and is literally the next major villain in the most successful film franchise in history. If these reports are indeed true, Jonathan Majors has truly committed career suicide in record time pic.twitter.com/1YKWw8M7pE — That REDACTED Guy #NWH (@REDACTEDSpider) March 25, 2023

Asimismo, se dice que ella es su actual pareja, aunque esto no se ha confirmado aún. Fue así como lo procesaron bajo los cargos de agresión, intento de estrangulamiento y acoso.

Salen a la defensa del actor

Después de que se hiciera de dominio público este caso, el representante de Majors llamado Carrie Gordon, emitió un comunicado que se publicó en un artículo de The Angeles Times, en el que se destacó que es inocente.

“No ha hecho nada malo. Esperamos poder limpiar su nombre y aclarar esto”, se precisó. Asimismo, en distintas redes sociales se han generado varios comentarios en los que se ha hablado de como esto podría afectar su carrera.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En cuanto a su participación en Marvel, él tenía un futuro prometedor dentro de esta franquicia, ya que estaba contemplado para ser el villano principal de la siguiente fase del UCM, por lo que tendría múltiples apariciones en series y películas.

Nota publicada en El Sol de Puebla