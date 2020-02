Eugenia León reconoce trabajo de mujeres compositoras

Eugenia León ha visto a lo largo de su carrera el trabajo de muchos compositores que tocan temas desde una perspectiva universal. Sin embargo, la cantante reconoce que en los últimos años las mujeres han tenido mayor presencia en la composición de temas originales, lo que permite contar historias con una perspectiva femenina.

“Mi generación fue de grandes compositores, pero (abarcaban temáticas) siempre desde el punto de vista del hombre, en donde la mujer es la virgen intocable, la malvada, la que traiciona, no había canciones donde se dijeran cosas de las mujeres para las mujeres”, comentó en conferencia de prensa.

La intérprete destacó el trabajo que cantautoras como Natalia Lafourcade o Mon Laferte están realizando actualmente, en cuyas canciones tocan temas de importancia social como es la violencia de género o la misoginia.

“Me da mucho gusto que esta nueva generación esté más completa que la nuestra porque, gente como yo, nos tuvimos a limitar a sólo ser intérpretes, quiero decir, yo no tengo el talento para componer, porque si no ya lo hubiera hecho. Ahora hay muchas compañeras, grandes artistas que son compositoras de su obra y eso me llena de gusto y me honra muchísimo”, comentó.

Por ello es que Eugenia León se siente orgullosa de incluir en el disco que estrena este viernes, A los cuatro vientos, el tema ¡Vivan las mujeres!, escrito por Rosalía León y que interpreta a dueto con ella. “Ahí estamos hablando de un tema muy actual con es el de las mujeres. Yo creo que a todos nos ha perturbado mucho la frecuencia de desapariciones y feminicidios en el país, eso es algo muy importante”, destacó.

A los cuatro vientos significa también un nuevo inicio en la carrera de Eugenia León, pues por primera vez en un disco la cantante explora géneros como el ranchero y la música norteña, una prueba que ella misma se puso para demostrar su versatilidad: “Sé que no puedo cantarlo todo, sería una soberbia horrenda pensarlo. Pero de la música mexicana sí siento que hay muchas cosas que me son naturales”, refirió.

Este disco compuesto por seis temas rancheros y seis norteños incluye colaboraciones con Pepe Elizondo, integrante fundador de Grupo Pesado; Los Macorinos, Javier Ríos y Flor de Toloache, entre otros.