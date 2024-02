¿Tienen mucho amor para dar? 5 parejas con relaciones abiertas

En la actualidad diversas personas han admitido que la monogamia no es lo suyo. La libertad de tener las parejas que uno quiere mientras haya consenso entre las personas involucradas se está volviendo algo común y no es secreto que muchos siguen el ejemplo de sus ídolos.

Hay varios famosos que han aceptado tener una relación abierta, personalidades como Chris Martin de Coldplay, el actor Ethan Hawke hasta Angelina Jolie, han confesado que en sus relaciones tienen una gran libertad y no se restringen los unos a los otros.

Y aunque muchos no estén de acuerdo, las relaciones abiertas son una realidad y puede ser otra vía para que las personas se conozcan a ellos mismos y lo que quieren en una pareja.

¿Quiénes que han estado en relaciones abiertas?

Ethan Hawke y Ryan Hawke

Ethan Hawke fue por muchos años esposo de Uma Thurman, conocida por sus papeles en Kill Bill, hasta que comenzó una aventura con la niñera de sus hijos Ryan Hawke. En su momento, los años 2000, fue todo un escándalo, no obstante, pese a las críticas, ambos terminaron casándose en el 2008.

Además, el actor confesó en una ocasión en entrevista para el medio “Mr Porter” que la monogamia le parece cosa de niños.

"La gente tiene una visión edulcorada de la fidelidad y esta idea es contraria al reconocimiento de que nuestra especie no es monógama. Actualmente, mi relación con mi esposa es emocionante para mí y yo estoy comprometido. Pero ni ella ni yo sabemos qué forma tendrá el futuro. La fidelidad sexual no puede ser todo en lo que basas tu relación", dijo el actor.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Una de las parejas más famosas de todos los tiempos, Brad Pitt y Angelina Jolie, confesaron en su momento que ambos tenían una idea del amor “sin restricciones”.

"Dudo que la fidelidad sea absolutamente esencial en una relación de pareja estable. Ni Brad ni yo hemos afirmado que vivir juntos signifique estar encadenados. Desde el primer momento nos hemos asegurado de no restringirnos el uno al otro ", dijo la actriz el medio alemán Das Neue en 2009.

La pareja que duró 11 años junta concluyó su relación en el 2016, fueron 11 años los que estuvieron juntos y tuvieron 6 hijos, 3 adoptados y 3 biológicos.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson, quien últimamente ha despuntado en las franquicias de Marvel como “Black Widow”, admitió que el amor es una idea tierna y muy bonita, pero es algo que cuesta mucho trabajo mantener.

“Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Es muy bonito y ponerlo en práctica puede ser precioso. Sin embargo, no creo que sea natural ser monógamos. Pueden criticarme por decir esto, pero, sinceramente, creo que mantener la monogamia cuesta mucho trabajo y el hecho de que cueste tanto demuestra que no es algo natural para el ser humano. Yo la he practicado, pero va en contra de nuestros instintos", dijo para la revista Playboy.

Will Smith y Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett siempre han sido un referente sobre la libertad sexual en pareja. La pareja no tiene tabús ni problema alguno en demostrar que las parejas pueden estar con otros, con el debido consentimiento.

“De eso se trata. Tienes que confiar con quién estás. Al final del día, no estoy aquí para ser la observadora de nadie. No soy la observadora de Will. Es un hombre adulto. Esto es en lo que confío: en que el hombre que es Will es un hombre íntegro. Así que tiene toda la libertad del mundo. Mientras Will pueda mirarse en el espejo y estar bien, estoy bien”, dijo Jada en una ocasión para el Huffington Post.

Vicente Fernández Jr. y Mariana Padilla

Mariana González Padilla integrante de La Casa de los Famosos 4, confesó que mantiene una relación abierta con Alejandro Fernández Jr, conocido cantante de música ranchera.

Durante una conversación con sus compañeros de habitación, Mariana dijo que tenían libertad en su relación y que todo acuerdo era transparente.

"Confío en él, cualquier cosa prefiero decírselo. Sí, estamos en una relación abierta. No estamos cerrados a nada. Sí lo hablamos".