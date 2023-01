¿Fan de Steven Spielberg? Cinemanía proyectará sus películas durante enero

¿Sabes qué tienen en común las cintas Tiburón (1975), E.T, (1982), Parque jurásico (1993) y Rescatando al soldado Ryan (1998)?

La respuesta es sencilla, todas han sido dirigidas por Steven Spielberg y, si te consideras fan del trabajo del director, productor y guionista estadounidense, esta es tu oportunidad para revivir algunos de los éxitos del cineasta.

Como antesala al estreno de la cinta Los Fabelman, que llegará a México el 26 de enero, todos los viernes de enero Cinemanía proyectará parte de la filmografía de Spielberg, repasando desde sus inicios hasta los proyectos más aclamados por la crítica.

Gossip ¡Prepárate para el maratón! Las series más esperadas en plataformas de streaming en 2023

El 6 de enero arrancará el ciclo especial de Steven Spielberg con el filme El diablo sobre ruedas (1971), el 13 de enero se proyectará Loca evasión (1974), para el 20, El color púrpura (1985) y finalizando el 27 con la cinta El imperio del Sol (1987).

" El diablo sobre ruedas y Loca evasión son sus dos primeras películas y casi nadie las conoce, ese fue el primer motivo por el cual se hizo esta selección para darle un poco de background a la gran trayectoria que tiene este cineasta; escogimos las otras dos principalmente por la accesibilidad para conseguirlas, pero también por las temáticas sociales que abordan, hay un momento y un punto bastante importante después de los setentas, entrando ya en la década de los ochentas donde Spielberg empieza a hacer otro tipo de películas, con otro discurso más hacia una cuestión social, donde se tocan los temas raciales o de guerras", afirmó en entrevista Mariana Gracida, directora de programación de Cinemanía.

El horario de proyección de estos filmes es a partir de las 19:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Plaza Loreto (Altamirano 46, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón). Y lo mejor de todo es que las entradas y las palomitas serán totalmente gratis.

De acuerdo con la directora, es posible que se extienda la proyección de cintas del director de 76 años, siempre y cuando se consigan los derechos de distribución de los filmes.

"Esto fue un pequeño empuje para ver cómo arrancaba el año y fue el pretexto porque viene el estreno de Los Fabelman (que es de las favoritas para los premios Oscar de este año), fue el principal motivador para hacer este ciclo y ubicar un poco más la trayectoria de Spielberg.

🎬 Todos los viernes de Enero proyectaremos un poco de la filmografía de #stevenspielberg . Desde sus inicios hasta grandes obras aclamadas por la crítica.



- El Diablo Sobre Ruedas, Loca Invasión, El Color Púrpura, El Imperio del Sol -



⏰19:00 - 🎟️ Entrada y Palomitas GRATIS! pic.twitter.com/bNjHwLc2N9 — Cinemanía (@CinemaniaCdmx) January 3, 2023

"Las que podamos conseguir y se tenga la accesibilidad en cuanto a licencias, seguramente las proyectaremos; lo que pasa es que muchas de ellas tienen vigencias y contratos con sus distribuidoras y ellos tienen los derechos de explotación por lo que no cualquiera las puede proyectar, las que sí se puedan, las consideraremos. Queríamos traer La lista de Schindler (1993), que fue también una película súper memorable para Spielberg, pero la licencia no está permitida, hay varias restricciones, entonces no se logró", aclaró Gracida.

"Es probable que hagamos esto mensualmente, ya sea por director, directora, fotógrafos, fotógrafas, guionistas, nos iremos un poco armando hacia tópicos particulares para poder enaltecer el trabajo de distintos cineastas tanto nacionales como internacionales", finalizó.