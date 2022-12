Fans de Bad Bunny imploran por un boleto; en reventa llegan hasta los 25 mil pesos

El perreo ya se siente en las inmediaciones del estadio Azteca, donde en unas horas dará inicio el primero de dos conciertos de Bad Bunny, con los que el cantante cierra su gira World's Hottest Tour.

Aunque todo es alegría el día de hoy, también hubo quienes no alcanzaron boletos debido a los problemas que hubo en la página de Ticketmaster desde los días de preventa.

Esto provocó que algunos seguidores se vieran obligados a darse cita en las afueras del recinto para buscar un acceso en reventa, con precios que van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos en la zona general.

Así luce el transporte público de la #CDMX momentos antes del inicio del #concierto de @sanbenito en el @EstadioAzteca.



📹 @robekomon pic.twitter.com/Wnhxi12Nhy — El Sol de México (@elsolde_mexico) December 10, 2022

"La verdad es que no hay muchas opciones, los están dando arriba de 15 o 20 (mil pesos), entonces los precios no están muy accesibles, yo sólo traigo tres mil pesos. Si no entro y se escucha bien, sí me quedo afuera a escucharlo", compartió Alexa, una fan proveniente de la Ciudad de México.

Había gran descontento debido a los tiempos de espera en la fila virtual e incluso se sentía preocupación por una posible clonación del boleto, problema que se ha presentado en shows recientes como los de Dua Lipa, Harry Styles y Daddy Yankee.

"Desde que salió la preventa estoy buscando boletos, ya que fue un desastre la plataforma. Es inaudito que acaparen todos los boletos y ahorita son excesivos los precios", compartió una joven llamada Gabriela.

Foto: Instagram badbunnypr

Los afortunados, listos para la "party"

En otro punto del estadio Azteca se encontraba Alex, un fan de 21 años que tuvo suerte el sábado pasado y alcanzó una entrada en la plataforma de Ticketmaster. "Lo descubrí desde que le decían ‘Cabeza de Concha’ en 2016, esta es la primera vez que lo voy a ver en vivo".

En los puestos de souvenirs había las tradicionales playeras, sudaderas y tazas, pero también otras curiosidades como cojines con el rostro del reguetonero, peluches del corazón que ilustra su álbum Un Verano sin ti y sellos par el rostro.

Los fans deslumbraron con sus atuendos extravagantes y coloridos, algunos de ellos seleccionados especialmente para esta ocasión. Tal fue el caso de Andy, una joven proveniente de Querétaro.

"Me vine en un camión que ofrecía un tour a la ciudad. Admiro a Bad Bunny desde el disco de "YHLQMDLG", y mi canción favorita es "Me porto bonito', del disco de "Un verano sin ti".

El concierto de esta noche está programado para iniciar a las 20:30 horas, y contará con la participación de Uzielito Mix como abridor.