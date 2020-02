Fátima Molina da el salto internacional

Fátima Molina viajó el año pasado al otro lado del mundo. Exactamente a España, donde filmó una serie con una producción inglesa y que fue escrita por el mismo equipo de guionistas que ha trabajado en Stranger Things. La magnitud del proyecto es tal que la actriz es cautelosa de no contar ningún detalle por temas de confidencialidad, pero comparte en entrevista que este es uno de los más grandes logros de su carrera.

“Me toco filmar en Madrid, que fungió como si fuera México. Es una experiencia increíble con gente que ya he visto en películas de Hollywood, que son unas estrellas. La producción es enorme y para mí ha sido todo un regalo que llegó el año pasado”, comenta Molina en entrevista telefónica.

Uno de los retos a los que tuvo que enfrentarse fue el idioma, pues al ser una producción de Inglaterra su participación tuvo que ser en inglés. “Obviamente el hablar en otro idioma que no es el mío y eso me hizo sentir un poco más nerviosa de lo normal. Pero en la producción había gente increíble y puedo decir es que en menos de 20 minutos ya me sentía como pez en el agua y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera”, afirma.

Esta serie que llegará a las pantallas este año, dice, es resultado de la suma de todo el trabajo que ha hecho desde años atrás, participando en series como Diablero, El vato y La doña, así como en las películas Sueño en otro idioma y Marioneta.

“Pero vienen más cosas así de grandes”, dice con un entusiasmo que traspasa el teléfono. Y es que en los próximos meses, Fátima Molina también estrenará No estamos muertos –también conocida como Narcos vs Zombies–, una serie de Amazon Prime Video que reúne elenco tanto mexicano como estadounidense.

“Hicimos una colaboración bastante interesante que se llevó por el lado de la ficción. Digamos que mi personaje es una especie de mutante bastante original. Creo que va a ser una serie que va a llamar mucho la atención. Amazon se está arriesgando con todo con esta producción y creo que va a dar mucho de qué hablar”, adelanta la actriz quien compartirá créditos con sus compatriotas Horacio Garcia-Rojas and Adria Morales, Quetzalli Cortés y Carlos Valencia.

Antes de la llegada de estas historias, Fátima Molina presume el estreno de la segunda temporada de Diablero, historia que precisamente en Europa ha encontrado un público cautivo por los elementos culturales mexicanos que son mostrados.

“Tenemos la lengua náhuatl, que en los comentarios la gente del mundo nos dice que les gusta mucho. Están los temas ancestrales y a la gente le encanta saber más acerca de estas historias; además la manera en que lo cuenta Diablero es muy peculiar porque lo hace a través de la fantasía, la realidad y la comedia. Y esta segunda temporada viene recargada en estos aspectos, con personajes más míticos”, concluye.