Fernando Almada, un hombre de cine en todos los aspectos

Un hombre con carácter y dedicado al cine es cómo podría recordarse a Fernando Almada, actor que falleció a los 94 años de edad, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Realizó dos centenares de películas a lo largo de su carrera, desplazándose entre los géneros del drama, acción y comedia.

“Fernando pertenece a un momento que se identifica como la crisis del cine mexicano, incluso con la cuestión de los géneros que hizo popular, no podemos dejar de lado el western, ni tampoco el cine violento, de judiciales, pero desde mi punto de vista, al final es una época en la que había una industria y tampoco es que fuera malo el cine popular en el que destacó”, afirmó en entrevista el crítico de cine Gerardo Gil.

Fernando Almada nació un 26 de febrero de 1929, en la Ciudad de México. Además de actor, el histrión tomó clases de canto y vocalización en paralelo con su carrera en ingeniería por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fue hermano del también actor Mario Almada, quien falleció en 2016, curiosamente también a los 94 años.

Su primer proyecto registrado fue Madre querida (1935), sin embargo, se considera como su debut actoral Los Jinetes de la bruja en 1965, cinta que realizó junto a su hermano. Luego le siguieron Milagros de San Martín de Porres (1959), El Terror de la frontera (1963), Nido de águilas (1965) y Crisol (1967).

“Su legado es que está identificado con un cine popular, pero que creo que también tiene que ver hasta cierto punto con un cine de culto, de una visión absolutamente, tal vez, culposa para un público que no le toca este cine en su momento, pero que ahora lo reivindica desde la perspectiva de lo curioso, de lo popular”, expresó Gil.

En 1974 protagonizó Pistolero del diablo junto a Elsa Cárdenas, Carlos Cardán e Irlanda Mora, así como El Hechizo del pantano (1978) con Ricardo Carrión, Leticia Canabal, Alfredo Gutiérrez y Jorge Patatuchi y Pistoleros Famosos (1981) con su hermano Mario, Álvaro Zermeño, Roberto Cañedo y Rossy Mendoza.

“Era un hombre de la industria, no sólo como actor, sino como gente que hacía sus propios proyectos y es un personaje icónico del cine popular, a mí me parece que con el paso del tiempo esto se ha valorado, tuvo una carrera versátil, invariable hasta cierto punto y fue un hombre de la industria del cine mexicano y eso me parece absolutamente positivo.

“Los hermanos Almada hicieron un cine popular, en algún momento la gente se sentía cercana a este cine sobre todo la generación de los que iban a ver cine mexicano en los 70 u 80, todos iban por este sentido del cine popular”, sostuvo el experto en cine.

Sus últimos créditos se presentan a principios del año 2000, con videos como La camioneta gris 2, De mi rancho a zurrancho y Era cabrón el viejo.

Hasta el momento se desconocen sus causas de muerte y dónde reposarán sus restos.