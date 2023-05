"Anatomía de una caída" se lleva la codiciada Palma de Oro en Cannes

Este sábado concluyó la edición número 76 del Festival de Cannes, iniciada el 16 de mayo, con el anuncio de un palmarés encabezado por la Palma de Oro a la francesa "Anatomía de una caída" de Justine Triet. Es la tercera vez que el máximo premio del certamen se lo lleva una mujer tras Jane Campion y Julia Ducournau.

"Zona de interés", del británico Jonathan Glazer, también ganó el Gran Premio por contar una tremenda historia cotidiana de la familia de un comandante nazi de Auschwitz.

El francovietnamita Tran Anh Hung fue reconocido con el premio a la Mejor Dirección por “La pasión de Doudin Bouffant”.

La película “Fallen Leaves" del finlandés Aki Kaurismaki, recibió el Premio del Jurado de esta 76 edición del Festival de Cannes.

Por su parte, los japoneses Hirokazu Kore-eda y Yuji Sakamoto, ganaron el premio al mejor guion por su filme “Monster”

En tanto, el premio a la Mejor Interpretación femenina fue para la turca Merve Dizdar, por su trabajo en "About Dry Grasses", del Nuri Bilge Ceylan. El japonés Koji Yakusho, protagonista del filme "Perfect Days", de Wim Wenders, fue galardonado por la Mejor Interpretación Masculina, gracias a su papel de limpiador de baños públicos.

El realizador vietnamita Thien An Pham se llevó la Cámara de Oro gracias a su película "Inside the Yellow Cocoon Shell".

Lista de Ganadores del Festival

-Palma de Oro: "Anatomía de una caída" de Justine Triet.

-Gran Premio: "Zone de interés" de Jonathan Glazer.

-Premio a la Mejor Dirección: Tran Anh Hung por “La pasión de Dodin Bouffant”.

-Premio al Mejor Guioo: Yuji Sakamoto por "Monster"

-Premio del Jurado: "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki.

-Premio a Mejor Actriz: Merve Dizdar por "About Dry Grasses"

-Premio a Mejor Actor: Kōji Yakusho por “Perfect Days”

-Premio Una Cierta Mirada: "How to Have Sex", ópera prima de Molly Manning Walker

-Premio del Jurado: "Les meutes" de Kamal Lazraq

-Mejor Director: Asmae El Moudir por "The Mother of All Lies"

-Premio al Mejor Equipo: "Crowra", de Joao Salaviza y Renée Nader Messora

-Premio Nueva Voz a la dirección novel: "Augure", de Baloji

-Premio Libertad: "Goodbye Julia", de Mohamed Kordofani

-Premio Cámara de Oror: Thien An Pham por "Inside the yellow cocoon shell"

-Palma de Oro Cortometraje: "27" de Flóra Anna Buda

-Mención Especial Cortometraje: "Fár", de Gunnur Martinsdóttir Schlüter

