Plataformas, sandalias y sneakers, los zapatos que marcaron tendencia en Cannes

La edición 76 del festival cinematográfico de Cannes que concluye este sábado se ha convertido en todo un evento de glamour y elegancia con los looks que los cientos de celebridades lucieron a su paso por la alfombra roja, imponiendo tendencia.

Teniendo en cuenta que en la ciudad de la Riviera francesa está en vísperas del verano, todos lucieron prendas frescas, escotadas y una que otra transparencia, pero así como las piezas exclusivas fueron protagonistas, los zapatos jugaron un papel importante cada día del festival de cine.

De acuerdo a los expertos en moda, los zapatos, así como los accesorios, son los complementos de un look, y las celebridades lo pusieron en práctica desde el primer día captando la atención de los reflectores con sus sofisticados y exclusivos atuendos que eligieron para la fiesta del séptimo arte.

Pero el tema del "código de vestimenta" para asistir al prestigioso evento ha sido polémica desde años, pues los organizadores impusieron una estricta norma dedicada específicamente a las mujeres; los zapatos planos o bajos no estaban permitidos, sin embargo, algunas celebridades han alzado la voz en los últimos años y rompieron con esta regla que fue disuelta en 2018. Ahora lucen cómodas con mucho estilo y hasta rompen paradigmas.

Isabelle Huppert

La actriz francesa asistió al estreno de la cinta Killers of the Flower Moon con un sexy y elegante vestido negro de encaje de cuello alto de Balenciaga con algunas partes transparentes, pero los zapatos fueron los que se robaron la atención de los reflectores.

Se trató de un vanguardista modelo, igualmente de la casa española de lujo, los tacones nude Anatomic con atrevido diseño que simboliza la anatomía de un pie humano descalzo y su único detalle es una tacón negro de aguja.

Isabelle Huppert eligió un par de zapatos de Balenciaga que simulan la silueta del pie descalzo. Foto:@isabelle.hupper

Jennifer Lawrence

La famosa actriz de Hollywood protagonista de los Juegos del hambre sorprendió a su llegada a la alfombra roja de la cinta Anatomie d'une Chute (Anatomía de una caída), al lucir un llamativo vestido rojo intenso de la firma Dior con escote recto y delgados tirantes.

El atractivo del vestido fue que tenía una amplia falda que cubría completamente los pies, sin embargo al bajar por las escalinatas del recinto, la ganadora del Premio Oscar por mejor actriz en 2012 se alzó un poco el vestido para evitar un accidente y dejó a la vista su calzado que para la ocasión optó por la comodidad y unas sencillas sandalias negras de pata de gallo fueron las elegidas.

Jennifer Lawrence lució un vestido rojo de Dior. Foto: @the_aptin

Bárbara Mori

La actriz mexicana fue e impuso tendencia con su look tan atrevido que lució en la alfombra de la cinta Perdidos en la noche, la quinta película de Amat Escalante y en la que la famosa demostró que se puede llevar un look cómodo sin perder el estilo y además se declaró fan de la moda nacional, pues su look fue Made in Mexico

Para la noche cinematográfica lució un vestido liso en color azul eléctrico de la diseñadora Alexia Ulibarri, un modelo que forma parte de la colección inspirada en siluetas griegas.

Olympia fue un vestido hecho a la medida con olanes en las mangas, corte recto pero con escote en V en las piernas y que combinó con unos sneakers en color blanco.

Pero no fue cualquier par de tenis, se trató del nuevo modelo de la firma Converse que están en tendencia, los Run Star Hike en Bota de Lona, un nuevo diseño de los Chucks clásicos.

Bárbara Morí impuso tendencia con un vestido de diseño mexicano y converse. Foto: @colibrimag

Ester Expósito

La actriz española conocida por interpretar a Carla Rosón Caleruega en la serie Élite y a Cayetana Aldama en Alguien tiene que morir, fue una de las famosas que le puso sensualidad a la alfombra roja vestida de pies a cabeza de la firma Versace.

Lució un vestido con ligeras transparencias en diferentes tonalidades cobrizas y que combinó con las icónicas plataformas de la casa italiana, el modelo Aevitas que colección tras colección tienen ligeros cambios, éstas son de la parte de la nueva línea La Vacanza y tienen triple correa que fungen como broches en forma de pulsera, punta triangular y tacón de trapecio, que por su verstailidad se pueden combinar con diferentes atuendos y darles ya sea un estilo casual-chic o elegante-formal, pues su efecto visualmente es que alargan la pierna.