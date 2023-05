Dos veteranos europeos se presentan en Cannes con poderosas obras

CANNES. España se beneficia de una notable presencia este año, figurando como el país invitado en el Mercado del Film. Resulta consecuente que su participación en el festival mismo incluye el último filme de uno de sus más grandes cineastas, el único sobreviviente –maestro- de vieja la guardia, después de la muerte reciente de Carlos Saura. Se trata de Víctor Erice (El espíritu de la colmena, 1973; El Sur, 1983) quien regresa a Cannes después de 31 años de no haber rodado una sola película y de haber sido galardonado aquí mismo por el “Sol del membrillo” en 1993 con el Premio del Jurado.

“Cerrar los ojos”, que marca su regreso, comprueba que Erice no ha perdido un ápice del gran talento por el que se hizo conocer a lo largo de las apenas cuatro películas de su filmografía. Reuniéndose con su otrora niña protagonista de “El espíritu de la colmena”, Ana Torrent, y teniendo como protagonistas a Manolo Soto y José Coronado, el realizador/guionista narra la historia de un otrora famoso actor que desaparece durante una filmación y de los intentos de su amigo y realizador de aquel filme para dar con él. Fiel a su estilo narrativo de marca, Erice nos regala con una lectura a dos niveles, una anclada en lo real y otra donde al límite de lo surreal con memorias, referencias al pasado, testimonios fotográficos y fílmicos se entremezclan llegando a un poderoso y catártico clímax.

Gran cine el de Erice, de los mejores momentos del festival de este año y que justamente fue seleccionado por Thierry Fremaux para la sección oficial no competitiva Premiere. Su duración de tres horas y su literaria narrativa, dotada de largos diálogos, no pasarían fácilmente con el poco paciente y heteróclito público de los galas nocturnos de competencia. Es una lástima que Erice inconforme y ofendido por la no selección en competencia oficial, por la Palma de Oro, decidió no acudir al estreno de la película.

Esto no fue el caso de otro veterano, Marco Bellocchio, el prolífico realizador italiano con una numerosa filmografía a sus espaldas, gran parte de la cual presentó y fue premiada en pasadas ediciones del festival, sí que estuvo presente para defender el estreno de su último filme “El rapto”, en competencia oficial. Para ser exactos la película no necesita defensa. Su poderío y excelencia hablan por sí solas.

Bellocchio se mete a reconstruir, basado en un largo y minucioso trabajo de búsqueda, los hechos reales del rapto de un niño judío de su familia en la ciudad de Bolonia y su conversión al catolicismo bajo la orden de la Santa Inquisición y con el aval directo del Papa Pio IX. Los hechos conocidos como “El caso Montara” sucedieron a mediados y finales del siglo XIX en una época en que la influencia política del Vaticano está en declive a raíz del surgimiento de sublevaciones nacionalistas y laicas por todo el viejo continente.

Bellocchio se libra a un fuerte requisitorio contra el fanatismo religioso, el antisemitismo y la persecución de toda voz opositora a través de un filme que bien podría permitirle, al final de esta semana, acceder a la máxima consagración de Cannes, la codiciada Palma de Oro.

Anotaremos que esta cinta era un viejo proyecto de Erice y que fue en su tiempo abandonado cuando el realizador supo que Steven Spielberg estaba avanzado en el proceso de preproducción sobre el mismo tema. Erice lo retomo al abandonar el realizador estadounidense su intento de llevarlo a pantalla.

LA PROPUESTA DE WES ANDERSON

El que por el contrario no abandona su empecinamiento de últimas fechas por temáticas de provocación casi gratuita y de un sentido del humor muy cuestionable (El despacho francés 2020), es el realizador norteamericano y favorito de la crítica culta europea Wes Anderson, quien en su nueva entrega “Asteroid City” se libra a una tormenta de “private jokes” y de situaciones difícilmente explicables, que a lo largo de hora y media, pusieron en ruda prueba la paciencia de los asistentes en la proyección matutina de prensa.

Unos niños superdotados presentan sus invenciones científicas a varios expertos en los años cincuenta en la ciudad Asteroide, en el desierto norteamericano, al lado de los terrenos donde se llevan a cabo pruebas de armas nucleares, mientras que al otro extremo del territorio un grupo de teatro presenta la obra “Asteroid City”.

Descrito así todo parece coherente… Nada más que no lo es… la narración está recortada en pedacitos, una especie de patchwork, retazos de donde uno sale sin saber literalmente de lo que se trata… Perdón, si hay algo que uno puede muy claramente entender en medio de todo esto, es el porqué de la presencia de esta película en la competencia oficial.

La larga lista de estrellas que intervienen y que engalanaron hoy por la noche con su presencia el tapete rojo del festival y el estreno del filme, nada menos que Tom Hanks, Edward Norton, Margot Robbie, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Matt Dillon, Adrien Brody, Jeff Goldblum, y..y…y porque, no lo olvidemos, Cannes es también la arena romana: pan y espectáculo, arte y comercio.