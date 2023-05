Yalitza Aparicio encabeza campaña de Disney sobre diversidad

Para Yalitza Aparicio, el mensaje más importante a promover en la sociedad es la tolerancia a la diversidad y resaltar que cada una de las diferencias hacen únicas a las personas.

Es por ello que, junto al conferencista Santiago Corona y la cantante Morganna Love aceptaron formar parte de la nueva campaña de Disney, Voces de la Diversidad, la cual, a través de las historias clásicas de la compañía buscan llevar mensajes de respeto y aceptación a lo que muchos consideran distinto.

“Han surgido muchos comentarios positivos y negativos respecto a todo lo que he hecho, pero justo de eso se trata esta vida, no todos pensamos de la misma manera, hay una diversidad inmensa y qué aburrido sería si todo fuera igual. Yo creo que todas estas opiniones nos permiten tener un debate, el problema sería que siguiéramos callados y no se mencionara nada al respecto”, afirmó Yalitza en entrevista.

La nominada al Oscar agradeció que existan diferentes campañas en las que se promuevan valores como el respeto y la tolerancia, ya que eso puede generar una reflexión en las personas, así como formar a las nuevas generaciones con herramientas distintas que puedan promover una mejor relación entre los seres humanos.

“Vamos poco a poco y qué increíble que estas iniciativas existan porque eso nos permite informar a la sociedad que es algo que nos falta. En mi caso, cuando comencé decían que era un rostro nuevo, pero no era nueva, tenía 21 años, no es que hubiese nacido en ese momento, tenía ya una vida, sólo que era un rostro distinto al que estaban acostumbrados y por falta de información de la diversidad que existe hacia nuestro propio contexto era que surgían estos comentarios."

“Eso nos pasa con todo lo que nos suena fuera de lo que ya conocemos, nos alarma, qué increíble que ahora ya se muestre a las nuevas generaciones la diversidad que existe y cómo muchas personas han salido adelante a pesar de los obstáculos”, aseguró la actriz de la cinta Roma (2018).

En el caso de la cantante mexicana transgénero, Morganna Love, su principal discurso durante la charla fue el odio que la sociedad le ha tirado a Halle Bailey en el live action de La sirenita.

“A la gente no les gusta los cambios, ver que hay gente haciendo lo que ellos podrían estar haciendo. Creo que es maravilloso que se dé un debate sobre la nueva sirenita. Me encanta lo que acaban de hacer, esta nueva adaptación y creo que es importante que la gente entienda, se sigan enojando y que cada vez que comentamos algo nos sigan tirando el hate del mundo porque la importancia es que se sigan hablando de estos temas, eso es importante y la actriz lo lleva de una manera espectacular”, aseguró Morganna.