Fiscal Marcia Clark retoma su historia en caso O.J. Simpson

El nombre de Marcia Clark fue quizá uno de los más escuchados en 1995, al ser la fiscal encargada del caso en contra del jugador de futbol americano O. J. Simpson, quien fue acusado por el asesinato de dos personas, su exesposa y un amigo de ella.

Durante el juicio, además del estrés de llevar el caso de una superestrella que atrajo de inmediato a la opinión pública, tuvo que lidiar con los ataques personales que le hicieron, desde su desempeño profesional, las burlas en torno a su corte de cabello o el simple hecho de ser mujer. Marcia perdió el juicio y sintió que su carrera estaba en entredicho.

“Mi vida cambió después del juicio porque claro era la fiscal y había salido al mundo. Estaba escribiendo activamente y dando discursos a través de todo el país, además ya no estaba ejerciendo como fiscal que fue donde se dio el verdadero cambio”, contó Marcia Clark en entrevista telefónica.

A casi 25 años de este hecho, este ambiente de tensión, discriminación y posterior renacimiento es retomado en la serie The Fix, producción de ABC Studios que llegará mañana a Latinoamérica a las 22:00 horas a través de AXN, donde la experiencia de Clark funciona de inspiración para crear esta producción.

Se trata de la historia de Maya Travis, interpretada por Robin Tunney, una fiscal de distrito cuya carrera profesional queda hundida tras perder un juicio contra una famosa estrella de cine acusada por un asesinato doble y que es llamada de vuelta años después cuando este personaje vuelve a estar bajo sospecha.

“Lo que nosotros queríamos contar era la historia de una mujer lidiando en un mundo para hombres, de alguien que enfrenta las diferencias en ese tipo de profesión y señalar lo que una mujer tiene que lidiar con lo que trabaja, no sólo como abogada, sino como mujer en general”, comentó la ahora productora de televisión.

Foto: AXN

“Esto no es una biografía, de verdad no se trata sobre Marcia”, aclara. Pero The Fix sí retoma sus experiencias para contar esta nueva historia donde ella misma ayudó a escribir el primer episodio. “Ser abogada me ayudó a tener ideas y para crear historias en el show”, señala.

Yes que The Fix no sólo es el retrato de una mujer en un mundo lleno de hombres, sino que es también una oportunidad de conocer el mundo de los fiscales fuera de los tribunales. “No se trata de la ley, si no de la historia personal, del detrás de cámaras de las personas involucradas en este caso”, explica la abogada.

“Esto significa que tienes la oportunidad de irte a casa con todos los involucrados en la historia, con el fiscal, con el abogado defensor. Se trata de lo que hay más allá del estrado, de los giros en el tiempo alrededor de este caso y como tiene un gran impacto en la vida de todos, es una montaña rusa absolutamente personal y dramática”, agrega la también presentadora de televisión.

Recientemente, Marcia Clark fue interpretada en televisión por Sarah Paulson, quien se llevó el Emmy y el Golden Globe por su trabajo en The People v. O. J. Simpson: American Crime Story. Pero esta es la primera vez que la exfiscal se involucra de lleno como productora en una serie de televisión.

The Fix contará con diez episodios, donde también participan Adam Rayner, Merrin Dungey, Breckin Meyer y Marc Blucas.