Jorge Medina se niega a revelar problemas en Banda El Limón para bioserie

Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón quedó sorprendido cuando un equipo de productores que hace una bioserie para Netflix sobre la agrupación de la que formó parte lo buscaron para entrevistarlo, pero no querían que hablará de su experiencia con el grupo.

“No querían mi historia profesional dentro del grupo, sino la historia de todos los demás, salida de mi boca”, reveló el cantante, quien actualmente se escucha con el tema No puedo olvidarla de Marco Antonio Solís y que es parte de su disco acústico.

“Voy a confesar algo, fue hace un mes, me llamo Netflix, pero no querían la historia de Jorge Medina, aunque sí toda la historia de todo lo demás. Yo salí bien y hasta aún con la amistad de don René Camacho. Este es un proyecto musical que tuvo muchas polémicas, pero yo no puedo hablar de la demás gente".

Jorge comentó que dijo a los productores "que historias escondidas y oscuras de mi boca no salen, del porqué la salida de integrantes o porque hay dos o tres bandas con el mismo nombre, les reiteré que yo no participo en ese tipo de cosas porque aprecio a don René Camacho, el me dio trabajo, me dio de comer y siempre será una de las personas que yo recuerde con mucho cariño y de gran amistad”.

El cantante mencionó que de su vida, su aprendizaje sí hablaría, pero omitiría personas que respeta. "La gratitud es algo que se debe practicar y tener presente".

Medina también es productor de su nuevo disco, que califica como un álbum lleno de emociones. "Son las canciones que siempre quise grabar porque con ellas crecí musicalmente a través de mis padres. Busqué en el catálogo las que hicieran palpitar mi corazón y que fueran comerciales, son temas que yo quería grabar desde hace mucho tiempo, algunas son conocidas por Vicente Fernández, Cornelio Reyna y del Buki, llevo dos”, detalló.

Jorge Medina dijo que al tener una trayectoria de más de 20 años como intérprete de música banda, tenía la necesidad de salir de su zona de confort y ofrecerle a la gente otros ritmos como el sonido de mariachi, con nuevos arreglos que significan su evolución musical.