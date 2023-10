Revelan primeras fotos de Angelina Jolie como Maria Callas para la película de Pablo Larraín

Angelina Jolie vuelve a estar bajo los reflectores gracias a su esperado regreso en la pantalla grande que será una realidad gracias al nuevo proyecto de Pablo Larraín.

La ganadora del Oscar protagonizará la próxima película del director chileno que será sobre la vida de la soprano Maria Callas.

Así luce Angelina Jolie como Maria Callas

"The Apartment", una de las productoras de la cinta que tendrá por nombre "Maria", difundió a las primeras imágenes de Jolie caracterizada como la famosa cantante de de ópera.

En la película, el vestuario de Angelina "estará basado en los trajes originales" de Callas, pero se renunciará a hacerse con nuevas prendas en piel animal.

Lo anterior debido a que la producción está a favor de la protección animal, por lo que incluso se han asesorado con diferentes organizaciones como PETA.

La película cuenta también con los actores italianos Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher y Valeria Golino, el turco Haluk Bilginer y el australiano Kodi Smit-McPhee.

Pablo Larraín emocionado por "Maria"

El director Pablo Larraín se pronunció en un comunicado sobre la cinta "Maria" y dijo sentirse emocionado por el proyecto.

"Me siento increíblemente emocionado por empezar la producción de "Maria", que espero que lleve la notable vida y obra de Maria Callas al público de todo el mundo", señaló el chileno.

De igual forma, el cineasta agradeció el trabajo realizado por Steven Knight, que estuvo a cargo del guión, así como a todo su reparto y equipo.

"Agradezco el maravilloso guión de Steven Knight, el trabajo de todo el reparto y equipo y especialmente el brillante trabajo y la preparación extraordinaria de Angelina Jolie", manifestó Larraín.

"El Conde", la sátira de un Augusto Pinochet vampírico con la que ganó el Mejor Guión en la edición 80 de la Mostra de Venecia y "Spencer" de 2021, sobre la princesa Diana de Gales fueron los últimos proyectos del chileno.