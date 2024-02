Fuegos artificiales regresan al EDC con el fin de la contingencia ambiental

Luego de una contingencia ambiental que se implementó desde días pasados en la Ciudad de México, por los altos índices de contaminación, la pirotecnia por fin pudo lucirse en el cielo para iniciar la más grande fiesta electrónica en el EDC.

“Con el corazón roto, tenemos que confirmar que EDC México no utilizará ningún tipo de pirotecnia. La décima edición es la más grande de la historia y esto no nos detendrá para que vivamos el EDC México más memorable”, compartió el festival en una publicación el viernes, a lo que muchos fans reaccionaron, incluso extrañaron.

😂"Calamardo guapo" salió de la profundidad del Fondo de Bikini para convivir con el público asistente al EDC.



📹 Froylán Escobar pic.twitter.com/ga8WhqPBw4 — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 26, 2024

Aunque se esperaba que en el fin de semana se levantaran las restricciones implementadas por las autoridades, esto sucedió hasta apenas este domingo en la tarde, lo que a muchos asistentes les emocionó la idea.

“Los EDC no son lo mismo sin los fuegos artificiales. A Alan Walker le faltaron muchos juegos pirotécnicos, David Guetta también, así que yo espero que Armin cierre muy bien y todos los cuetes que no tronaron estos días, que los tiren el día de hoy”, comentó Araceli, una asistente al evento.

Fieles a sus personajes, dos jovenes disfrazados de Barbie y Ken comulgaron a favor del cuidado del medio ambiente; reconocen que sí les hizo falta la pirotecnia, pero si es por una causa mayor, no tienen ninguna objeción.

“La verdad sí hicieron falta, pero como Ken y Barbie estamos a favor de las cosas verdes, pues que bueno que cuidamos el medio ambiente”, indicó Ken.

En el tercer día del EDC, la fiesta continuó con grandes exponentes como Le Twins, Ian Asher y Bunt, en el escenario principal del kineticFIELD; Victoria Engel y Ben Sterling en el neonGARDEN, mientras que en el mixxSTAGE de ritmos latinos y urbanos destacaron Salón Acapulco y Cachirula.

🤩🎶 La voz de Taylor Swift se hace presente en el EDC con el tema “Blank space”, en el mixxSTAGE.



📹 Froylán Escobar pic.twitter.com/KNX70rZUJf — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 26, 2024

“Traemos dolor de pies, de cintura, no nos podemos ya mover bien, pero traemos toda la actitud porque teníamos un outfit que queríamos lucir el día de hoy”, dijo Janet, quien vino vestida de ángel junto a su amiga.

“El EDC es una hermandad que generas, todos los que vienen aquí vienen con buena vibra, viene a lo que es, a disfrutar, no hay mala copa y si los hay, te echas otra cerveza y lo hacemos buena copa, todo chido, la verdad es que aquí no hay peleas, cada quien disfruta lo que quiere, no hay tabúes y eso es lo más padre de esto”, comentó Araceli, una asistente al evento.