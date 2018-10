Galilea se mantiene en Hoy

La conductora mexicana Galilea Montijo, quien tiene más de 25 años de trayectoria, señaló que su participación en el programa Hoy está más firme que nunca y además le permite ser multifacética porque puede "ser comentarista de diversos temas, madre de mi hijo Mateo, esposa y dedicarme a mis negocios”.

Sobre su continuidad en el matutino Hoy, la conductora explicó que en las redes sociales está circulando una noticia falsa en la que se le vincula con unas pastillas para bajar de peso, pero no sólo están usando su imagen y la de Andrea Legarreta para promocionarlas, también añaden que dejarán el programa para dedicarse a este negocio.

“Esto es una mentira, no lo vayan a creer. Eso lo hace la gente que quiere cometer fraude y nosotras somos los ganchos. Eso es mentira”, señaló.

“En mi caso, tengo un doctor con el que llevó tres años cuidando qué como y qué no como, entonces él me hace consciente de mi salud”, declaró Montijo en entrevista con Organizacion Editorial Mexicana (OEM). A unos meses de que la producción de

Hoy está a cargo de Magda Rodríguez, Galilea dijo que aunque ella no tiene acceso a las mediciones de rating, ella ve “muy contentitos” a los jefes y a la productora.

“Nuestro compromiso es hacer bien nuestro trabajo todos los días, llevar diversión a la casa y entretenimiento. El rating es cosa de los jefes”.

Foto: DANIEL HIDALGO SALINAS

Galilea está muy emocionada porque el próximo mes lanzará una línea de ropa para tiendas departamentales y vía online manejará la marca Latin Gal by Galilea.

Comentó que está trabajando con un gran equipo de diseñadores y manejará una línea que va de las tallas S a XL. “Seguiré peleando a los fabricantes que hagan tallas grande y extra grande para darles a las chicas prendas de moda”.

Reiteró que “desde antes quería tener mi línea de prendas, pero no se lograba, hasta me quedaron por ahí cajas y cajas de accesorios que tampoco pude colocar. Y bueno, ya estoy cumpliendo mi sueño de esta línea de ropa como empresaria que también podrán comprar on line desde noviembre en menudeo y mayoreo, si ven mi marca hasta en los tianguis es porque su precio va a ser muy accesible”, finalizó la conductora.