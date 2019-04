Ocho puntos para ver la última temporada de Game of Thrones

Hoy inicia la octava y última temporada de Game of Thrones la más exitosa de la televisión en los últimos años. Para que no te pierdas entre las historias que entrelaza esta producción aquí te damos ocho puntos que te guiarán para entender el desenlace de la serie basada en los libros de George R. R. Martin

1. Esta temporada no tiene pistas sobre su desenlace, pues contrario a las anteriores, la producción se adelantó a las novelas publicadas de George R.R. Martin, lo que se verá fue creado por el escritor específicamente para la serie de televisión.

2. Lo último que los fans vieron fue la caída del emblemático Muro y la llegada del Rey de la Noche y sus tropas, donde se pudo apreciar al dragón zombie que escupe fuego azul y está al servicio de un ejército de muertos.

3. Daenerys Targaryeny y Jon Snow terminaron en la cama luego de las alianzas y coqueteos que todos atestiguaron en la séptima temporada. Sin embargo, ambos desconocen que son tía y sobrino.

4. Se sabe que finalmente se dará un enfrentamiento contra el Rey de la Noche. En esa lucha estarán Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Arya Stark y Sansa Stark

5. Once semanas y un total de 750 personas involucró el episodio de esta batalla, que fue dirigido por Miguel Sapochnik, el realizador del episodio Battle of the bastards

6. Jaime, hermano y amante de Cersei, la deja atrás estando ella embarazada

7. Al norte, los malabares de lealtades y engaños de Lord Baelish le acabaron costando la vida a manos de Sansa y Arya, las dos mujeres al frente de la casa Stark.

8. El capítulo final de Game of Thrones se emitirá el 19 de mayo, un día inolvidable para muchos

¿Dónde ver el final?

La octava temporada de Game of Thrones comenzará hoy en punto de las 20 horas en el canal HBO y sus otras señales: HBO2, Plus y Signature.

La segunda opción es a través de streaming, por la aplicación HBOGO, obteniendo una suscripción mediante la App Store de Apple o la Google Store. También es posible que algunas pantallas de televisión o dispositivos como el Apple TV o Chromecast ya tengan la aplicación descargada previamente.