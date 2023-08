"Giroscopio" sonó en el Tren Suburbano: La Gusana Ciega da concierto en uno de los vagones

El sonido de la guitarra acústica de Daniel Gutiérrez y las percusiones de Germán Arroyo tomaron el espacio estrecho de un vagón del Tren Suburbano de la Ciudad de México. Fue en Buenavista donde ambos miembros de La Gusana Ciega convirtieron el transporte público en un escenario.

Los pasajeros que abordaron el convoy en la terminal de Buenavista minutos después del mediodía de este martes, se encontraron con los músicos, que ofrecieron un breve recital a lo largo del trayecto habitual de la ruta.

Te podría interesar: Luis Miguel: ¿de dónde surge que El Sol usa dobles en sus conciertos?

Después de interpretar un cover de la canción "Brillas" de Zoé, La Gusana Ciega arrancó el peculiar concierto con uno de sus temas emblemáticos. “Giramos alrededor midiendo nuestro temor. Giramos alrededor y nunca tocamos el sol”.

Las estrofas de "Giroscopio" sonaron ante el reconocimiento de los pasajeros, para seguir con San Miguel “de noche no se ve. Y nadie tiene que saber. Este deseo es como un tren que no puedo detener”, cantó Daniel Gutiérrez.

Celebridades José Luis Perales desmiente noticias sobre su muerte: estoy más vivo que nunca

Ubicado al lado de una puerta del tren, con Germán Arroyo frente a él, el vocalista continuó con Tornasol, cuya letra le da nombre a su gira nacional, Vuelves a ser, con la que llegarán este 2 de septiembre al Auditorio Nacional.

“Tornasol es una canción del año 2000 y habla de cuando te enamoras no estás seguro de por qué y no entiendes necesariamente al 100 por ciento a esa persona, pero no importa” explicó el cantante. “Por eso dice el sol que quema las estrellas, porque encuentras a alguien que es más importante que todo lo demás”, agregó Germán Arroyo.

Entre cada canción, los músicos mantuvieron cercanía con sus fans, como es costumbre en ellos, conversando, pero también con la dinámica de la canción Plasifornie, en la que en sus shows en vivo una mujer puede subir a cantar con ellos.

Entre cada canción, los músicos mantuvieron cercanía con sus fans. | Foto: Romina Solís / El Sol de México

“La canción le da voz a las mujeres porque habla sobre la violencia de pareja. Habíamos interpretado la canción y yo cantaba la parte, pero veía al público y había chicas cantando. ¿Por qué no están aquí arriba? La deberían estar cantando ellas. De allí surgió la idea de invitar a una chica”, comentó el vocalista.

El recorrido del Tren Suburbano continúo amenizado por las notas de Ella estrella y Tú volverás. Ambos artistas también alternaron los sencillos contando sobre el proceso de creación de su más reciente disco, 1021.

“Aprendimos muchísimo, fue muy divertido. Sí fue en el que más nos tardamos. Aprendimos a trabajar con diferentes instrumentos que no habíamos trabajado antes. Más que difícil pensamos que fue diferente. Lo difícil fue el proceso de componer las canciones y las letras, porque era precisamente lo que estábamos viviendo en ese momento y eso lo hacía estar a flor de piel con los sentimientos que estás escribiendo y eso era difícil”, comentó Gutiérrez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Después de varios temas, aplausos, muestras de cariño y admiración, el tren llegó a la estación Cuautitlán, donde los pasajeros descendieron con ganas de escuchar más canciones, un deseo que podrá hacerse realidad en el Coloso de Reforma el 2 de septiembre.