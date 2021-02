Godzilla vs. Kong: Los dos titanes enseñan los dientes en nuevos adelantos

Convertida en uno de los estrenos más esperados de la temporada, el gran enfrentamiento entre titanes del cine, 'Godzilla vs. Kong' impactará en salas el 31 de marzo. Por ello, llegan nuevos nuevas promos, que muestran el poderío de los dos monstruos más emblemáticos del celuloide, en unas imágenes en las que el kaijû nipón y el simio gigante se enfrentan en un cara a cara.

➡️Lawrence Ferlinghetti, un adiós al último poeta de la Generación Beat

Ambos clips vuelven a poner el foco en King Kong. Uno de ellos, muestra su habilidad de comunicarse con la pequeña Jia, interpretada por Kaylee Hottle.

En el segundo, puede verse que el enfrentamiento será brutal, llegándose a mirar frente a frente, en un combate en el que habrá un perdedor muy claro: las grandes metrópolis.

➡️Gina Carano acusa a Disney de "acoso e intimidación" tras su despido de The Mandalorian

Another new #GodzillaVsKong Chinese TV spot has been revealed. pic.twitter.com/ZDXrjo7WIt — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) February 23, 2021

Al enfocarse tanto en Kong en los clips, ¿significa esto el que simio será el ganador del enfrentamiento? El director de la cinta, Adam Wingard, ya ha asegurado que uno de los dos monstruos será el que se alce con la victoria. "Quiero que haya un vencedor", declaró, comentando que, con ello, busca zanjar "el debate entre el público".

En este enfrentamiento, Godzilla y Kong no están solos. La cinta está también protagonizada por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler, Demián Bichir y Zhang Ziyi.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias