Golden Girls: el grupo de K-pop cuyos integrantes tienen más de 50 años

El 15 de octubre de este año hizo su debut Golden Girls en el programa coreano KBS; la banda en donde está solamente integradas por chicas y tiene la particularidad de que sus integrantes tienen más de 50 años, lo que rompe con la línea tradicional de la bandas de K-pop.

La banda compuesta por Insooni, Park Mi Kyung, Shin Hyo Bum y Lee Eun Mi, se formó a través del reality surcoreano donde participan mujeres adultas y gracias a su talento en conjunto, se llevaron el premio de debutar como una agrupación.

La agrupación de K-pop está conformada por estrellas de los 80´s y su talento fue evidente en el escenario. Ahora, bajo la agencia JYP Entertainment, se consolidarán como banda y romperán todos los estereotipos del medio.

Virales No hay edad para el K-pop: papá blink, fan de BlackPink, abre su canal de TikTok

¿Quiénes son las Golden Girls?

Las integrantes de esta nueva banda de K-pop fueron en su momento importantes estrellas de la industria, ahora regresan con energías renovadas para reformular la idea de que sólo los jóvenes hacen música.

Insooni, de 66 años, debutó en 1978 con la banda Hee Sisters, una agrupación donde el baile y las coreografías eran centrales. En 1980 hizo su debut como solista con Fate y sus máximos éxitos son el álbum If it's night, every night, y el sencillo "A Goose's Dream”.

Park Mi Kyung, de 58 años, debutó en el Festival de la Canción de Gangbyeon en 1985. Sus canciones más exitosas son “A Reason That Doesn't Look Like a Reason”, “Eve's Warning” y “Don't Live Like That”.

#onelasttimegoldengirls #goldengirlsdebut #hotdebut #musicbank #goldengirls #insooni #parkmikyung #shinhyobum #leeeunmi #ive #twice #sistar #missagoodbyebaby #iknewilovedyou #iknewiloveyoucover #shinhyobumiloveyou #shinhyobumiknewiloveyou #mamamoowheein #iloveyoucover #wheeincover #covervideo #kpop3rdgeneration #jypgoldengirls #3rdgenerationgirlgroup #missalovesong #jypgoldengirls #jypproyect #nationvocalist #nationvocalists #jypark #dreamgroup #trot #trotsinger #trotkorea #kpopdreamgroup #oldkpop #KPop #kpopfyp #fypkpop#parati ♬ 나로 바꾸자 (duet with JYP) - RAIN @mykwo_rld GOLDEN GIRLS - One Last Time #골든걸스

Por su parte, Shin Hyo Bum, de 57 años, debutó en 1988 al ganar el Premio de Oro por 'Your Shadow' y su primer álbum fue "Shin Hyo Bum" en 1989. Sus canciones representativas incluyen "Always There", "I Love You" y "I Thought I'd Fall in Love".

Finalmente, Lee Eun Mi, de 57 años, es una cantante de baladas y la llaman la diva descalza porque tiene la costumbre de cantar descalza en el escenario.

Si quieres conocer más de la banda te dejamos algunos videos de sus presentaciones donde podrás ver que las Golden Girls no le piden nada a cualquier banda de K-pop.

#bts #blackpink #twice #exo #seventeen #korea #nct #got #army #redvelvet #kpopedit #kdrama #btsarmy #korean #love #straykids #txt #like #kbox #goldengirls #insooni #박민경 #신효범 #이은미 #jyp ♬ original sound - KBOX @kbox.official What are your thoughts on this group? Tell us in the comments below! #kpop