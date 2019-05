"Gracias por estar celebrando", Café Tacvba festeja su 30 aniversario con emotivo streaming

Para desilusión de sus miles de fans, al final Café Tacvba no ofreció un concierto sorpresa por sus 30 años, como se comenzó a especular en redes sociales, pero sí realizó un streaming donde cantaron algunos de sus temas, dieron algunas noticias, y presentaron videos del tour que realizaron por Europa.

"Fuimos a hacer una pequeña gira y preparamos una edición para recordar ese momento y aquí les vamos a compartir un poquito de esa experiencia", mencionaron.

La canción con la que el grupo arrancó esta transmisión fue La zonaja y recordaron" la compusimos hace más de 30 años y está dedicada a la Zona Rosa donde vimos muchas bandas en el bar 9 y de ahí salió la inspiración para esta canción".

Terminando el tema Rubén felicitó a sus compañeros "por estos 30 años" y a sus fans les dijo "gracias por estar celebrando estos 30 años de música con nosotros, decidimos hacer esta transmisión, desde este espacio porque aquí hemos grabado la música de Café Tacvba", refiriéndose a su estudio de grabación.

El siguiente tema que interpretaron fue El espacio para a continuación mostrar fotos que les han tomado a lo largo de toda su trayectoria, entre las que se encontraban la primera foto oficial que les tomaron como banda, una más en el Chopo y otras que mostraban aspectos de sus diferentes presentaciones en vivo.

"Vamos a tocar en el Foro Sol para celebrar con mucha gente, ahí vamos a estar el sábado 7 de diciembre, vamos a hacer este mismo show, pero mejor tocado y con más luces", bromearon los integrantes, aunque mencionaron que aún no tienen fecha para comenzar la venta de los boletos.

También adelantaron que para el segundo semestre de este año saldrá un sencillo del Unplugged que recientemente grabaron, después de esto saldrá el concierto en televisión y expresaron que tienen la intención de tocarlo en vivo para el siguiente año.

La banda tiene planeado llevar los festejos por sus 30 años a Estados Unidos, por lo cual realizarán una gira que comenzará a finales de agosto y terminará el 15 de septiembre con un concierto en Los Ángeles.

Después de contestar algunas preguntas de los fans, como ¿Cuál es su canción favorita? o ¿Qué tacos les gusta comer? El grupo procedió a tocar el tema Volver a comenzar.

Antes de terminar el show, le llevaron un pastel al grupo con la figura de cada uno de los integrantes de la banda, acto seguido los cuatro integrantes tomaron al mismo tiempo el cuchillo para partir el pastel "¿es vegano?" preguntó Rubén.

"Muchas gracias, ojalá lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos", se despidió la banda de sus seguidores, antes de interpretar el último tema de la noche La bonita y el flaco.

Lamentablemente el streaming tuvo muchas fallas, la pantalla se quedaba por largos momentos congelada y el audio no fue el adecuado, por lo que algunas declaraciones de los músicos no se alcanzaron a escuchar, aunque estos detalles parecieron no importarles a los fans que se dieron cita en las distintas redes sociales para agradecer y felicitar a Café Tacvba en su aniversario.