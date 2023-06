Gracias por tantas memorias: famosos se despiden de Talina Fernández

"La dama del buen decir", Talina Fernández murió este miércoles a los 78 años de edad tras ser hospitalizada de emergencia, A través de redes sociales, sus amigos y amigas se despidieron de ella.

La noticia de su muerte dejó sorprendido a los televidentes quienes la recuerdan por sus múltiples apariciones, ya sea en programas de revista, películas o reality show, además por sus intervenciones en teatro y programas de radio.

Fueron colegas de la conductora de televisión los más asombrados por la muerte de Talina, algunos de ellos con quienes compartió cuadro especialmente en la empresa Televisa, entre ellos Joaquín López Doriga, quien lamentó la muerte de Talina, “La dama del buen decir”.

Adiós a la gran Talina Fernández

La periodista Lolita Ayala, amiga de Talina desde que eran muy jóvenes, compartió un emotivo mensaje y una fotografía.

También Adela Micha compartió un video de cuando la entrevistó en el año 2020. "La querida Talina disfrutó de la vida".

Por su parte, el director artístico en Canal Once y músico Rodrigo de la Cadena reconoció que Talina Fernández fue quien le abrió las puertas de la televisión. "Ella será siempre un ejemplo maravilloso de la belleza inteligente".

El periodista deportivo José Ramón Fernández expresó su mas sentido pésame a los familiares de la gran Talina "referente de la mejor época de la televisión mexicana".

En un tuit, la actriz Verónica Castro aseguró que ahora Talina y su hija Mariana Levy están "reunidas por amor".

El comentarista Antonio de Valdés, quien trabajó en el programa matutino "Hoy", junto a Talina, mandó condolencias a su familia y seres queridos.

Mi Talís preciosa mi amiga y hermana, gracias por tantas memorias 🌹. Un beso hasta el cielo con todo mi cariño, siempre estarás presente en nuestros corazones ♥️ #QEPD pic.twitter.com/5i9du0s9Py — Lolita Ayala (@LolitaAyalaN) June 28, 2023 Mi mas sentido pésame a los familiares de la señora #Talinafernandez referente de la mejor época de la televisión mexicana. Tuve la fortuna de conocerla, una dama educada, fina y trabajadora.

Descansa en Paz Talina Fernández. pic.twitter.com/ErARv33vZy — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 28, 2023 Un ser como pocos, lleno de magia, alegría y mucho amor. ❤️🕊️

¡HASTA SIEMPRE mi querida @TalinaFernandez! Fuiste una estrella en vida y ahora serás una estrella en el cielo. pic.twitter.com/57u7YJp0pW — Yordi Rosado (@YordiRosado) June 28, 2023 Talina Fernández me abrió las puertas de la televisión. Ella será siempre un ejemplo maravilloso de la belleza inteligente, la cultura ante el micrófono y la sabiduría adquirida. Que la gran experiencia de mi querida bohemia amiga y su vida sirvan a quienes ostentan el título de… pic.twitter.com/JaTeByupCO — Rodrigo De La Cadena (@RodrigoDLCadena) June 28, 2023 La querida Talina disfrutó de la vida, siempre con su generosidad e inteligencia, así me lo contaba cuando la entrevisté en 2020. pic.twitter.com/Fspww1aomi — Adela Micha (@Adela_Micha) June 28, 2023 Talina Fernández y Mariana Levi Así es mi recuerdo AMADAS, bellas y talentosas reunidas por amor. Hasta el cielo. 🙏🌹✝️🙇🏻‍♀️ QEPD 🕯️🕯️ pic.twitter.com/kN9Cyn9fSi — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 28, 2023 Descansa en paz Talina Fernandez ! Siempre recordaré esos buenos momentos que pasamos juntos. La dama del buen decir , Fuerte abrazo y mis condolencias a su familia y seres queridos pic.twitter.com/MZtOGXg8SW — Antonio de Valdés (@adevaldes) June 28, 2023 Querida Talina Fernández, cuantas historias, cuantos recuerdos. ¡Descansa en Paz!🙏🏻 pic.twitter.com/WWVS5O3vuL — Guillermo Ortega R. (@GOrtegaRuiz) June 28, 2023

¿Por qué Talina Fernández fue conocida como “La dama del buen decir”?

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, nombre completo de Talina, comenzó su trayectoria al inicio de la década de los setenta, con su integración al programa de televisión “La Cosquilla”, aunque fue en el año de 1988 durante su participación en el programa “Nuevas noches” donde su popularidad creció.

Fue ella misma quien recordó la anécdota de cómo fue que se ganó el mote de “La dama del buen decir”, precisamente durante su participación en dicho programa en el que era co-conductora al lado de Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco.

Entrevistada en el programa Ventaneando, recordó que entonces tenía 36 años de edad y que la condición que tenía para continuar en el programa era no usar anglicismos y cuidar el lenguaje castellano.

“El papá de Luis de Llano, don Luis de Llano Palme, era amigo de mis jefes, entonces, estaba enterado que me tenía en la cámara de tortura para que hablara yo correctamente, entonces, pues no es la juvenil, no es la más… “La dama del buen decir”, porque sabía que iba a cuidar el idioma”, narró.

Publicado originalmente en La Prensa