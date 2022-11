Grammys 2023: Estos son todos los nominados

Este martes se anunciaron los nominados para la 65 edición de los premios Grammy 2023, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, California. Entre los artistas destacados están Beyoncé, Harry Styles, Adele y Bad Bunny.

Una de las artistas que tiene más posibilidades de llevarse el galardón es Beyoncé ya que está nominada a nueve categorías, convirtiéndose en la cantante con más nominaciones en la historia de esta academia.

El regreso de Beyoncé con su séptimo álbum de estudio, titulado "Renaissance", ha vuelto a situar a la artista estadounidense en una posición de privilegio para hacerse con el galardón a Mejor canción del año, uno de los gramófonos históricamente más prestigiosos.

Entre los nominados a Mejor álbum del año están Beyoncé con "Renaissance" Adele y "30", Bad Bunny con "Un Verano Sin Ti" y Harry Styles con "Harry´s House".

Los nominados a mejor canción del año son Beyoncé con "Break My Soul", Harry Styles y su sencillo "As It Was", Adele con "Easy on Me", Lizzo con el tema "About Damn Time", Sara Davis Gayle con "abcdefu", Liz Rose y Taylor Swift con su colaboración en "All Too Well", Matthew Catellanos y la canción "Bad Habit", Tarik Azouz con "God Did", Kendrick Lamar con el sencillo "The Heart Part 5" y Bonnie Raitt con "Just Like That".

Congratulations 65th #GRAMMYs Best Alternative Music Album nominees: @arcadefire; @bigthiefmusic; @bjork; @wetlegband; and @YYYs: https://t.co/zovEzfXor6 pic.twitter.com/heJSkIUlKj — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 15, 2022

Cabe decir que la pelea está reñida ya que la canción "Break My Soul" de Beyoncé es la segunda más escuchada de toda su trayectoria en la plataforma Spotify gracias a sus 235 millones de reproducciones.

El británico Harry Styles es otro de los principales candidatos a triunfar en este apartado. El ex One Direction ganó su primer Grammy el año pasado en la categoría de mejor interpretación solista de pop y espera coronar una año de grandes éxitos con esta nominación.

Adele, que ha ganado quince premios Grammy en dieciséis años de carrera, podría volver a llevarse este galardón que logró con "Rolling in the Deep" y "Hello".

La combinación de hip-hop, funk y soul aderezada con mensajes positivos llevaron a Lizzo a ser la artista más nominada en los Grammy de 2020 con ocho nominaciones, de las que finalmente ganó tres premios. Ahora, quiere consagrarse en una categoría que aún se le resiste.

En la categoría Mejor álbum alternativo están Arcade Fire con “We”, Big Thief con “Dragon New Warm Mountain I Believe You”, Bjork con el álbum “Fosfora”, Wet Leg con su homónimo “Wet Leg” y Yeah Yeah Yeah’s con “Cool It Down".

En la categoría Mejor Video Musical está ‘Easy On Me' - Xavier Dolan; Xavier Dolan & Nancy Grant, con “Yet To Come” de Adele; Yong Seok Choi por dirigir Yet To Come; Tiffany Suh con BTS; Missy Mosher Galanida, Sam Houston, Michelle Larkin & Isaac Rice, por producir videos para Doja Cat; “The Heart Part 52, dirigido por Dave Free & Kendrick Lamar; Frank Borin, Ivanna Borin, Fred Bonham Carter & Alexa Haywood productores de “As It Was” y Saul Germaine por dirigir “All Too Well: The Short Film” de Taylor Swift.

Cabe agregar que este año se premiarán cinco nuevas categorías entre las que están Compositor del Año (No Clásico), Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Interactivos y Mejor Canción para el Cambio Social, por mencionar algunas.

|| Con información de EFE ||