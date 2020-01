Guillermo del Toro inicia rodaje de "El Callejón de las almas perdidas"

Una vez más Guillermo del Toro volverá a sorprendernos con una nueva película que traerá de regreso el suspenso característico del mexicano.

La productora Searchlight Pictures dio a conocer que esta semana comenzó el rodaje de la cinta "El callejón de las almas perdidas" (Nightmare Alley), en la ciudad de Toronto, Canadá.

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman y David Strathairn Star conforman el gran elenco de este nuevo filme.

Mediante un comunicado, Del Toro destacó que se encuentra muy entusiasmado con sus protagonistas y con su coescritor Kim Morgan.

“Estoy fascinado y muy entusiasmado con este brillante elenco. Kim Morgan y yo hemos trabajado con gran pasión para traer el mundo y el lenguaje oscuro y crudo de William Gresham a la pantalla, y ahora se nos une un extraordinario grupo de artistas y técnicos para darle vida”.

Asimismo, el famoso director reveló en su Twitter que se ausentará de la red social por un tiempo, debido a que estará filmando.

I am shooting- so, mostly off Twitter until May. Estoy filmando- no estare en Twitter mayormente hasta Mayo. — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 26, 2020

Por su parte, David Greenbaum y Matthew Greenfield, quienes supervisarán la cinta, dijeron que era un gran honor trabajar con el mexicano.

"Es una emoción y un gran honor volver a colaborar con Guillermo una vez más. Ha reunido lo que sólo puede describirse como un equipo soñado de actores y talento creativo para llevar su singular visión de El callejón de las almas perdidas a la pantalla grande".

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI — J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020

La película contará la historia de un ambicioso joven que forma parte de una feria ambulante y posee un talento especial para manipular a las personas con pocas palabras, sin embargo, el sujeto se involucrará con una psiquiatra que incluso resultará más peligrosa que él.

