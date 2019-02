Gwen Stefani vendrá al Machaca Festival en Monterrey

A través de sus redes sociales, el Machaca Festival anunció que tanto Gwen Stefani, como Bad Bunny y Zoé se integran al cartel de esta edición que tendrá lugar el 22 de junio en Monterrey, Nuevo León.

Los artistas se suman a la lista de músicos que ya habían sido confirmados previamente, como es el caso de Jaguares, Los Ángeles Azules, Ska-P y Gente de Zona.

Esta es la primera presentación que Gwen Stefani realiza en México, luego de presentarse en la Arena Monterrey y el Palacio de los Deportes en julio de 2007. La interprete de Hollaback Girl lanzó su último álbum, This Is What the Truth Feels Like, en 2016 y un año más tarde su disco navideño You Make It Feel Like Christmas donde trabajó con Mon Laferte.

En los últimos años, el Festival Machaca ha destacado por traer bandas de talla internacional como Papa Roach, Wolfmother o 30 Seconds To Mars, que fue el acto principal en la edición anterior. Para este año, el encuentro musical promete anunciar más actos en vivo durante las próximas semanas.