House of the Dragon: quién es quién en el spin-off de Game of Thrones

Conoce a los personajes de la esperada precuela que se estrenó ayer por HBO Max

La precuela de Game of Thrones ha sido una de las más esperadas por los fans de la serie. | Foto Instagram @houseofthedragonhbo

Vuelve la euforia de Game of Thrones una de las series más aclamadas y premiadas de todos los tiempos, que tras su final el 19 de mayo de 2019, muchos de sus seguidores se quedaron con un sabor agridulce debido a que muchos gustaron del cierre pero otros se quedaron con las ganas de un final diferente. Es por lo anterior que HBO Max decidió sacar la precuela "House of the Dragon", que está situada 200 años antes de los eventos de la serie principal. La historia tendrá a los ancestros de las famosas casas que en su momento conocimos y que de nueva cuenta giran alrededor del asiento de los Siete Reinos. del poder, el Trono de Hierro. La Casa Targaryen, actual familia gobernante, será quien protagonice el inicio de esta nueva aventura, sin embargo, habrá muchos nuevos personajes que hoy traemos para que los conozcas y los puedas identificar. Casa Targaryen Tras la conquista del rey Aegon Targaryen, esta casa se convirtió en la primera gobernante de los Siete Reinos de Westeros, siendo identificada como el clan de los jinetes de dragones, que gobernador durante casi 300 años. Viserys Targaryen (Paddy Considine) Viserys es el actual gobernante de los Siete Reinos y quinto rey Targaryen que ha logrado llegar al Trono de Hierro. Fue elegido por el Gran Consejo para suceder a su abuelo, el rey Jaehaerys Targaryen, sobre su prima mayor, la princesa Rhaenys Targaryen, porque era el descendiente varón de mayor edad del rey. Daemon Targaryen (Matt Smith) El príncipe Daemon es el hermano menor y presunto heredero del rey Viserys Targaryen. Tiene el puesto de comandante de la Guardia de la Ciudad de Desembarco del Rey y será uno de los personajes que tendrá en la mira al Trono de Hierro para poder gobernar. Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) La princesa Rhaenyra es la hija primogénita del rey Viserys Targaryen, que siempre estará acompañada por su fiel dragón llamado Syrax, convirtiéndola en una de los montadoras de dragón más importantes de la historia. Rhaenys Targaryen (Eve Best) Rhaenys, es la nieta del rey Jaehaerys Targaryen que, como su descendiente vivo más antiguo, tenía derecho al Trono de Hierro, sin embargo, el Gran Consejo la pasó por alto y le cedió el trono al actual rey Viserys. Es por lo anterior que se la conoce como "la Reina que nunca existió". Casa Hightower Los Hightowers son una antigua y poderosa familia conocida por su riqueza. Están ubicados en Oldtown y están vinculados a los Tyrells, que a diferencia de otras grandes casas, los Tyrell nunca gobernaron como reyes. Otto Hightower (Rhys Ifans) Otto es la mano derecha del rey Viserys, que siempre le ha demostrado su lealtad al reino, sin embargo, duda de la capacidad del príncipe Daemon para convertirse en el heredero del trono, por lo que su relación se verá caracterizada por varios enfrentamientos. Alicent Hightower (joven: Emily Carey, adulta: Olivia Cooke) Alicent creció en la Fortaleza Roja como una de las mujeres más atractivas de todo Westeros, convirtiéndose en amiga íntima de la princesa Rhaenyra Targaryen aunque también se dice que es cercana al rey Viserys Targaryen. Casa Velaryon Los Velaryon son una de las familias más ricas y poderosas de ésta época, con la cual tendrás que familiarizarte, pues pese a su poderío, la casa no llegó a formar parte de la serie Game of Thrones. Son una casa noble y clave como aliada de la Casa Targaryen, por lo que su prosperidad y sus árboles genealógicos están entrelazados. Corlys Velaryon (Steve Toussaint) Corlys es conocido como "la serpiente marina" y tiene como esposa a la princesa Rhaenys Targaryen con quien tiene dos hijos: Laena y Laenor Velaryon.



