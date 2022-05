Il Divo canta en memoria de Carlos Marín

Uno de los momentos más difíciles en las casi dos décadas que lleva de trayectoria Il Divo, ha sido subirse a un escenario sin uno de sus integrantes originales.

A cinco meses del fallecimiento del barítono Carlos Marín, sus compañeros Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard aún sienten el dolor de su partida.

Celebridades Muere el cantante español Carlos Marín de la banda Il Divo

Con sentimientos encontrados, pero siempre con una sonrisa por delante fue como el grupo británico creado en 2003 recibió al público mexicano que se dio cita este miércoles en el Auditorio Nacional.

“I’ll be there” fue el tema con el que el trío abrió el show, dedicada a Marín.

“Este es el tour más difícil que hemos hecho, nunca imaginamos que tendríamos que dar un concierto así, no tenemos palabras para expresar la tristeza de la partida de nuestro querido Carlos Marín”, dijo David.

“Gracias por ayudarnos a sanar esta noche”, continuó.

“Carlos Marín fue bendecido con una gran voz y un gran carisma, no tendremos otro como él, el hecho de estar en este escenario es la manera de agradecer a Carlos. Gracias por momentos inolvidables, por la música; espero disfrutes las canciones que hemos elegido en un concierto muy especial”, dijo Sébastien.

El grupo estuvo acompañado de una orquesta en vivo, todos vestidos de gala, incluyendo a los anfitriones.

Después de dedicar un minuto de aplausos a su ex compañero, el trío presentó a un cantante de raíces mexicanas de nombre Steven LaBrie, quien los acompañó en la mayoría de las canciones del espectáculo.

Al salir Steven al entarimado, el grito de algunas mujeres, especialmente las que se encontraban cerca del escenario se hicieron presentes; “guapo” y “qué sexy” fueron algunas de las expresiones que compartieron en voz alta.

“Es un gran honor estar aquí con ustedes, en mi gran México, en mi tierra, mi familia es de aquí, soy orgullosamente mexicano.

“Estamos aquí para celebrar la vida de Carlos Marín, un artista increíble con voz única, es un privilegio compartir escenario con Il Divo”, dijo Steven.

“Te amaré”, “Hasta mi final”, “Adagio” fueron las canciones que siguieron en el concepto que, poco a poco se convirtió en un anecdotario.

David se sinceró sobre el escenario del Coloso de Reforma, compartió que los últimos dos años han sido muy difíciles para todo el mundo, amigos, familiares y gente cercana perdieron la vida, algunos más se salvaron de la crisis por Covid-19, sin embargo esa lucha no pudo haberse enfrentado sin los profesionales de salud.

Es por ello que, en un momento de la noche, el ahora nuevo cuarteto dedicó “Héroe”.

La parte más melancólica de la noche fue cuando el trío interpretó “Hallellujah”; en esta parte únicamente estuvieron los tres integrantes originales y dejaron una silla vacía, la parte de Marín fue grabada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Son tiempos muy difíciles y el mundo necesita paz, gracias de todo corazón por estas luces eso significa que Carlos está aquí con nosotros. ¡México, los queremos!”, expresó Sébastien.

“Gracias por cantar con nosotros, sabemos que es un gran desafío. Un fuerte aplauso para él (Marín)”, agregó David.

“Regresa a mí”, “My heart will go on”, “I will always love you” fueron parte del repertorio final, mientras que con “Time to say goodbye” cerraron un show de casi dos horas.