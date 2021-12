Inicia rodaje de La usurpadora, the musical

Isabella Castillo y Alan Estrada, encabezan el elenco de la versión musical de una de las telenovelas más exitosas de la historia, transmitida en más de 125 países y traducida a 24 idiomas a finales de los años 90. La usurpadora, the musical, comenzó filmaciones en México, bajo la dirección de Santiago Limón (Cindy la regia, Rebelde), que también coescribió el guion junto a María Hinojos (Mirreyes contra Godinez).

Pantelion Films y la productora The Lift Entertainment anunciaron este proyecto, el más ambicioso del estudio, que contará también con las actuaciones de Shane West, Jesús Ochoa, Valentina, Susana Zabaleta, Alejandra Ley, Cecilia Toussaint y la aparición especial de Alejandra Guzmán.

Con locaciones en Hidalgo, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México, la cinta, que planea estrenar en 2022, contará con una banda sonora a cargo del elenco, "interpretando 15 de los mayores éxitos de la música latina de esa época", informan los productores en un comunicado. La vida es un carnaval, que hizo famoso la fallecida cantante cubana Celia Cruz, Mi tierra, un hit de Gloria Estefan, y el súper éxito de Selena Bidi bidi bom bom, forman parte del soundtrack.

La música de la película incluye además la canción con la que Ricky Martin llegó al top de todas las listas de ventas y popularidad, Livin’ la vida loca, así como una de sus baladas más famosas, Vuelve.

Habrá espacio también para temas famosos de artistas mexicanos, como el bailable Con zapatos de tacón, del grupo Bronco o uno de los éxitos de la cantante y compositora Ana Gabriel, Cosas del amor. Otra balada, pero a ritmo de salsa que se menciona en el track list de la cinta, es la que interpretaron a dueto J Lo y Marc Anthoy, No me ames.

Isabella Castillo, (El señor de los cielos, Malverde: El santo patrón), interpreta un doble personaje, Valeria y Victoria, las mellizas con personalidades opuestas y Alan Estrada (¿Conoces a Tomás?, Día de Muertos), es el protagonista masculino, Carlos Daniel.

"Es la historia de dos hermanas mellizas separadas al nacer y que nunca se conocieron, una pobre pero muy buena y la otra rica, conspiradora y muy mala persona. Un encuentro por casualidad las une en Las Vegas y pronto sus vidas se ven irremediablemente entrelazadas".

De acuerdo con los productores, la película tendrá diálogos y música tanto en español como en inglés. "La usurpadora, the musical está repleta de humor, emociones y una gran historia, todo apoyado en éxitos latinos", concluye el comunicado.

Pantelion Films es el primer gran estudio de cine latino de Hollywood, lanzado en 2010 y creador, entre otros, de Instructions not included (No se aceptan devoluciones), de Eugenio Derbez, el filme en español con más recaudación en Estados Unidos; The Lift, con sede en México, se fundó en 2005, colaborando con empresas como Prettybird, Somesuch, Reset, Epoch Films y Love Song. Desde 2019 desarrolla contenido de formato largo para Pantelion Films, 3Pas Studios, Televisa Networks, Anonymous content, Hulu y Viacom.









