Jacqueline Andere interpreta en teatro a una mujer que quiere disfrutar la vida hasta el final

Jacqueline Andere de la mano de Morris Gilbert como productor regresa al teatro con la obra española 100 metros 2 o El inconveniente de Juan Carlos Rubio, compartiendo escena con Ana Karina Guevara y Mauricio Galaz, guiados por el director argentino Manuel González.

"Llevaba casi cuatro años de no estar frente a un público en vivo. Estoy fascinada, estoy encantada de estar en este teatro Libanés, el más querido para mí, donde he trabajado en muchas obras", manifestó en entrevista conEl Sol de México, al tiempo que confirmó que estrena dicho montaje el 10 de marzo próximo.

Antes, en la conferencia de prensa la actriz de 83 años y 62 de carrera, dijo: "soy una mujer bien cuidada física e interiormente. De ahí que Morris me haya dado el papel".

En la charla posterior, mencionó sobre su personaje: "Seré una vieja independiente que le gusta vivir la vida, de verdad es teporocha, toma mucho y consume mariguana, está enferma, ha tenido varios bypass; a ella le vale, le gusta disfrutar la vida y lo que le quede la vive a su manera’", expresó.

La obra de origen español es sobre una mujer que vende su departamento con la única condición de que lo habitará hasta el día que muera.

La primera actriz declaró que si de contar su vida se trata, haría un libro de memorias enfocado en sus anécdotas como actriz, relacionadas meramente en lo laboral.

"Lo que atrae en las historias de los artistas son los escándalos, si me dijeran vamos a hacer una bioserie, de qué hablarían, no he vivido envuelta en nada negativo, de qué les voy a hablar".