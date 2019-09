Jennifer López y Cardi B triunfan con Hustlers

Los Ángeles.- Jennifer López y Cardi B protagonizaron una de las sorpresas del año en Estados Unidos gracias al estreno de "Hustlers", un exitoso lanzamiento que, sin embargo, no pudo este fin de semana con el fenómeno de "It: Chapter Two", que repitió una vez más como líder de la taquilla.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la secuela de "It" sumó este fin de semana 40.7 millones de dólares.

El director argentino Andy Muschietti se pone de nuevo al frente del terror de "It" en una segunda parte en la que actores como James McAvoy, Jessica Chastain o Bill Hader se ven las caras con el malvado Pennywise.

Por su parte, las latinas Jennifer López y Cardi B triunfaron con "Hustlers", que superó las expectativas de los expertos al anotarse en su estreno 33.2 millones de dólares.

Esta cifra marcó el récord en un estreno en EU para una película del estudio STX y también es el mejor lanzamiento para una cinta protagonizada por López.

Junto a otras actrices como Constance Wu, Julia Stiles o Lili Reinhart y bajo la dirección de Lorene Scafaria, "Hustlers" narra la historia real de un grupo de bailarinas de "striptease" que crearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

El podio de este fin de semana lo completó la cinta de acción "Angel Has Fallen", que consiguió 4.4 millones de dólares.

Morgan Freeman y Gerard Butler repiten en esta nueva entrega de la saga aunque esta vez sus papeles son algo diferentes: el primero es ahora el presidente de EU mientras que el personaje del segundo pasa de ser una persona de total confianza para el Gobierno a uno de sus enemigos más buscados.

La cuarta posición fue para la comedia gamberra "Good Boys", que ingresó 4.3 millones de dólares.

Tres niños (Jacob Tremblay, Keith L. Williams y Brady Noon), que apenas empiezan a vislumbrar la adolescencia, se ven envueltos en una aventura de la que tendrán que salir juntos y como amigos tras destrozar el dron del padre de uno de ellos.

Por último, la nueva "The Lion King" se embolsó 3.5 millones de dólares.

El emocionante y épico enfrentamiento en la sabana entre el león Simba y su malvado tío Scar da forma a esta película dirigida por Jon Favreau y en cuyo doblaje han participado, en su versión original, artistas como Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor.