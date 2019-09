Con nueva película, Eduardo Verástegui busca generar conciencia sobre el aborto

Generar conciencia y proporcionar información sobre el aborto son los principales objetivos que el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui busca con su nueva película, "Inesperado", que presentó este miércoles en México.



El actor, conocido por su catolicismo y activismo pro vida, dijo a EFE que esta película, basada en la vida de la estadounidense Abby Johnson, tiene como finalidad "llevar el mensaje y abrir la conversación sobre el derecho a la vida".



El también bailarín, quien cobró fama en Estados Unidos luego de aparecer en el vídeo "Ain't it funny" de Jennifer López, aseveró que el largometraje no hace "ningún juicio" respecto a las mujeres que abortan.



Esto, señaló, debido a que la mayoría de las que optan por interrumpir su embarazo "no tienen demasiada información y por eso no toman la decisión correcta".



Aseveró que este es un proyecto trascendental en el tema pues pone de manifiesto "la falta de información real que una mujer necesita para tomar libremente su mejor decisión".



El filme, cuenta la historia de Abby Johnson, una mujer que fue directora de una clínica Planned Parenthood, que ayuda a las mujeres que quieren abortar en Estados Unidos, y que tras ver un aborto en ultrasonido cambió su visión sobre el tema y ahora es una activista pro vida.



Aunque esta película ya fue estrenada en Estados Unidos en marzo pasado, el también productor de películas como "El gran pequeño", quiso traer el mensaje a mujeres mexicanas, para lo cual está respaldado por senadoras y diputadas de diferentes partidos políticos.



"Que mujeres cuenten con información necesaria es de vital importancia", manifestó la diputada Adriana Teissier, del Partido Encuentro Social (PES) de Quintana Roo.



En total, son 15 las legisladoras que respaldan la película, quienes se comprometieron a buscar la manera de proyectarla en los estados que representan.



Verástegui dijo también que esperan llevar el filme a todos los rincones del país, además de que lo proyectarán en centros penitenciarios mexicanos y otros lugares con la finalidad de generar conciencia en todas las personas.

Foto: EFE

"Yo creo que el arte tiene el potencial para cambiar el mundo y por ello quiero aprovechar estos espacios", apuntó.La película aún no tiene fecha oficial de estreno, aunque Verástegui señaló que será en la primera quincena de octubre y se espera que llegue a 150 salas del país.En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito.En los 32 estados del país el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación y apenas hace unas semanas se modificó la ley, estipulando que no hace indispensable la denuncia para solicitarlo.En 24 estados está permitido cuando es un riesgo de muerte para la madre; en 16 cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15 el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida son las causas aceptadas. Solo dos estados aceptan razones socioeconómicas.En Ciudad de México se cambió hace 12 años el artículo 144 del Código Penal para garantizar a las mujeres el derecho a la vida, a la salud y a una vida digna.Según datos de la Secretaría de Salud capitalina desde la modificación de la ley, hace 12 años, se han efectuado más de 209.500 abortos.Y desde hace 10 años, en Ciudad de México se han implementando servicios gratuitos de aborto electivo seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación.