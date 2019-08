The Irishman, la nueva película de Scorsese, ya tiene fecha de estreno en Netflix

The Irishman (El Irlandés), la próxima película del director Martin Scorsese ya tiene fecha de lanzamiento y pronto llegará a una de las plataformas más importantes en el mundo del streaming.

A través de la cuenta de Twitter de The Irishman, se dio a conocer que el primero de noviembre se estrenará en las salas de cine y será para el 27 de ese mismo mes, cuando podrá verse en Netflix.

The Irishman, in theaters beginning November 1st and on Netflix November 27th. pic.twitter.com/896Y3rMay1 — The Irishman (@TheIrishmanFilm) 27 de agosto de 2019

Cabe destacar, que ésta es la primera vez que una cinta de Scorsese formará parte de una plataforma streaming.

¿De qué va la película?

Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci protagonizan esta cinta sobre la mafia en los EU de la posguerra.

La historia abarca varias décadas y se centra en el veterano de la Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran, un estafador y sicario que trabajó con figuras destacadas del s. XX.

La película narra la desaparición del legendario líder de la Hermandad Internacional de Teamsters Jimmy Hoffa, uno de los grandes misterios sin resolver del país, y pasea al espectador por los pasillos oscuros del crimen organizado mientras saca a la luz sus mecanismos internos, rivalidades y lazos con la política.