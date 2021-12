Joan Manuel Serrat se retira: sus cinco mejores canciones que marcaron generaciones

Joan Manuel Serrat entristeció a todos sus seguidores luego de anunciar que se retiraría por completo de los escenarios tras más de medio siglo dedicando su vida a este arte; sin embargo, antes de partir realizará una gira por el mundo.

Serrat, conocido también como "El noi del Poble-sec" o "El Nano", es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial y sin importar el paso del tiempo, la esencia de sus canciones sigue marcando a todas las generaciones.

Su música se caracteriza además, por tener influencias de escritores como Mario Benedetti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, entre otros.

Los años le permitieron al cantante, nacido en España el 27 de diciembre de 1943, experimentar con una infinidad de géneros como folklore catalán, copla española y bolero. Te compartimos cinco de sus más grandes éxitos con los que sin duda, el mundo entero lo recordará:

Mediterráneo

"Mediterráneo" es considerada como una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Fue en 2014, cuando el cantante reveló en entrevista para "El País", que la escribió durante su estancia en México, lejos del mar.

"Estaba en México, llevaba semanas en el interior, soñaba literalmente con él. Agarré el coche y me fui a un lago, aunque solo fuera por hacerme a la idea del mar que añoraba. Es en esos casos cuando me doy cuenta de que para mí, el mar, y concretamente el Mediterráneo, es una identidad, una identidad feliz".

Para la Libertad

"Para la libertad" es una composición de Serrat sobre el poema "El herido", de Miguel Hernández, donde se narra el sufrimiento de un combatiente lesionado durante la Guerra Civil Española.

Penélope

Aunque "Penélope" no fue compuesta por Joan Manuel Serrat, el también escritor y poeta, la interpretó de una forma tan original que le valió varios galardones dentro de la industria musical, desde su lanzamiento en 1969. La canción abrió las puertas de Latinoamérica al cantante.

Este éxito, inspirado en "La Odisea", de Homero, narra la trágica historia de amor de una mujer que espera por más de 20 años a su marido; sin embargo, cuando él regresa de la Guerra de Troya, ella ya no lo reconoce

Tu nombre me sabe a hierba

"Tu nombre me sabe a hierba", que dota de calidad interpretativa, originalidad musical y literaria, formó parte de la banda sonora de "Palabras de amor", primera película protagonizó.

Poema de amor

Esta canción forma parte del primer EP en castellano de Joan Manuel Serrat, quien gracias a su aportación musical y literatura española, cuenta con nueve doctorados Honoris Causa, además del Grammy Latino a "Persona del Año" en 2014.

¿Cuándo será la gira de despedida de Joan Manuel Serrat?

El tour "El vicio de cantar 1965-2022" comenzará el 27 de abril del próximo año en Nueva York para después recorrer América Latina, España, y concluir el 23 de diciembre, en Barcelona.

En entrevista para El País, el cantautor de 77 años, explicó que decidió despedirse en persona y comentó que su retiro no será completamente de la música.

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga (...) Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde".