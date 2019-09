John Leguizamo defiende a los latinos en EU con obra Kiss my aztec

SAN DIEGO. El actor John Leguizamo, que presenta en San Diego su primer musical, Kiss my aztec!, afirma que esta obra en clave de humor sobre la América bajo dominio español "tiene mucho significado con lo que estamos pasando los latinos en este país".

"Somos un grupo étnico que creó Estados Unidos, pero no nos están dando el respeto que merecemos", dice el actor estadounidense de origen colombiano sobre Kiss My Aztec!, que literalmente significa "Besa mi azteca", aunque en inglés suena parecido a una frase insultante.

La historia escrita por Leguizamo, que no aparece en escena, gira alrededor de un grupo de aztecas que en el siglo XVI encabeza una rebelión en contra de la Corona española, está contada con un sentido del humor irreverente y satírico.

La música mezcla ritmos latinos, como tango, cumbia y merengue, con hip hop y R&B.

A sus 55 años Leguizamo atraviesa por un momento cumbre en su carrera que comenzó en la década de los noventa como uno de los pocos rostros latinos en Hollywood.

Su obra Latin History for Morons se encuentra en gira nacional tras una exitosa temporada en Broadway y un especial para la televisión producido por Netflix.

Además fue nominado a los premios Emmy por su papel en la serie de televisión When they see us, en donde interpreta a Raymond Santana Sr., padre de uno de los cinco adolescentes acusados de violación de una mujer en Central Park, Nueva York, en 1989.

Sobre el momento que vive como artista, Leguizamo reflexiona que "si uno trabaja bien fuerte y no acepta el rechazo de los Estados Unidos, uno puede tener mucho éxito".