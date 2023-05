El regreso de Johnny Depp será en Cannes con "Jeanne du Barry", película que abrirá el festival

El Festival de Cannes informó que el evento cinematográfico abrirá sus puertas con el estreno de "Jeanne du Barry", la nueva película que anuncia el regreso de Johnny Depp a la pantalla grande.

Cannes termina este lunes los últimos preparativos para una edición cargada de estrellas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson o Harrison Ford, y también de veteranos cineastas, entre ellos Martin Scorsese, Pedro Almodóvar y Ken Loach.

La alfombra roja del mayor festival de cine del mundo recibirá ya en la gala de apertura al famoso actor de Hollywood, que interpreta al rey Luis XV en el filme francés.

Depp busca pasar página de la batalla legal por difamación con su exesposa Amber Heard.

Sobre este escándalo, los organizadores de la muestra han querido quedarse al margen.

"No sé de qué se trata, Johnny Depp me interesa como actor. Yo soy la persona menos indicada para hablar de todo esto, porque si hay alguien (...) que no se ha interesado por este juicio muy mediático, ese soy yo", dijo el lunes el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

¿De qué trata Jeanne du Barry?

Jeanne du Barry es un drama inspirado en la vida de Jeanne du Barry, la última amante de Luis XV en la Corte de Versalles, después de Madame de Pompadour.

Nacida en la pobreza, es una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer que utiliza su inteligencia y encanto para subir uno a uno los peldaños de la escala social.

La primera imagen de Johnny Depp como el rey Luis XV. | Foto: Why Not Productions

Se convierte en la compañera favorita de Luis XV, quien se enamoró perdidamente de ella y por lo que la joven decide mudarse a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte.

Otros miembros del reparto incluyen a Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair.

