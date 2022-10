¿Johnny Depp regresa a Animales Fantásticos? Esto fue lo que Mads Mikkelsen reveló al respecto

Johnny Depp sigue retomando su carrera en el cine tras el polémico juicio que enfrentó contra Amber Heard, donde finalmente ganó el caso por difamación.

Anteriormente, se había dado a conocer que el actor participará en la película Jeanne Du Barry interpretando el papel del rey Luis XV, sin embargo, parece que Depp podría estar en otro proyecto y que es muy querido por sus fans.

Lee también: Johnny Depp y Amber Heard rompen el silencio: aquí los mensajes de la expareja tras el veredicto

¿Qué dijo Mads Mikkelsen de Johnny Depp?

Según Deadline, Johnny podría regresar a la saga de Animales Fantásticos, luego de que en 2020 fuera despedido por Warner Bros y sustituido por el actor Mads Mikkelsen, quien fue justo el que abrió la posibilidad del regreso de Depp a la franquicia.

Mikkelsen confesó en una entrevista durante el Festival de Cine de Sarajevo, que le costó mucho trabajo interpretar el papel de Gellert Grindelwald, pero que tras el veredicto a favor de Johnny podría haber la oportunidad de que el exesposo de Heard vuelva como el icónico mago oscuro de Fantastic Beasts.

"Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico. Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había manera de que pudiera simplemente copiarlo, porque el papel tiene mucho de él. Sería un suicidio creativo, la verdad fue muy intimidante sustituir a Depp.

"Y bueno, obviamente ahora el curso de las cosas ha cambiado, él ganó la demanda, así que veremos si regresa. Podría hacerlo", dijo el actor danés.

¿Por qué despidieron a Johnny Depp de Animales Fantásticos?

Johnny Depp fue despedido de la tercera cinta de Animales Fantásticos en 2020 por haber perdido un juicio contra el tabloide británico The Sun, que lo acusó de maltratar a su exmujer Amber Heard.

"Hago saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en Fantastic Beasts, y que yo he respetado y aceptado esa petición", reveló en su momento el artista.

Lo anterior hacía referencia a la denuncia por violencia doméstica interpuesta por su exmujer, Amber Heard. El juez Andrew Nicol falló a favor de The Sun ya que pudo probar 12 de las 14 acusaciones que Heard presentó al tribunal, por lo que, según el magistrado, era correcto que la publicación se refiriera a él en esos términos.

A raíz de esta decisión, el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, decidió prescindir de Depp, quien fue sustituido por Mikkelsen.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe recordar, que Johnny había participado en las dos primeras entregas: Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) y Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Con información de EFE









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music