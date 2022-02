José Ángel Bichir cuenta cómo su tío le ayudó a enfrentar su primer desnudo en cine

José Ángel Bichir no teme a mostrarse sin filtros ante las cámaras. Cuando recibió la propuesta de integrarse a Sexo, pudor y lágrimas 2, nunca pasó por su cabeza el miedo de hacer una escena desnudo y sin censura, como lo hace en la secuela de esta historia que estrena hoy por HBO Max.

No es la primera vez que el actor realiza una escena de este tipo. Hace más de cinco años lo hizo en Un cuento de circo & a love song, película en la que su tío, Demián Bichir, lo dirigió y donde aprendió que el reto actoral va mucho más allá de quitarse la ropa.

“Hace años hice una escena íntima con Eva Longoria, digamos que fue mi madrina en eso”, recordó en entrevista con El Sol de México. “Ahí estaba muy nervioso porque nunca lo había hecho, Demián fue de gran ayuda en motivarme a entender un poco cómo es parte de la responsabilidad del artista que debe desnudarse en escena, tanto de manera emocional como literal”.

En Sexo, pudor y lágrimas 2, José Ángel Bichir interpreta a Mateo, el hijo desaparecido de Tomás (el personaje de Demián, fallecido en la primera entrega), quien llega con los antiguos amigos de su padre para averiguar más sobre su pasado.

Interpretar este personaje tuvo un significado importante para José Ángel, no sólo por la importancia de la secuela, sino porque Tomás es uno de los papeles más emblemáticos en la carrera de Demián Bichir. Precisamente por eso el actor prefirió alejarse del trabajo de su tío para crear este papel y realizarlo desde su propia perspectiva.

“Él no estaba muy enterado del asunto (de hacer una secuela) hasta que yo le avisé. Y preferí no meterme en ese viaje de preguntarle qué opinaba, porque el personaje de Mateo no conoce a Tomás. Alonso Iñíguez (director del filme) me decía: 'no te claves en imitar a Demián. Tú eres Mateo, vienes de Londres y no conoces a Tomás'“, recuerda.

A pesar de ello, Bichir explica que la película captura el vínculo entre ambos actores y personajes, algo que surgió con naturalidad y que tiene que ver con la afable relación familiar que hay entre los dos.

“Me conmovió ver en el tráiler este paralelismo de imágenes, con la reacción de Demián cuando llega al departamento; mágicamente hacemos el mismo gesto, los mismos ojitos, es exactamente igual, como si lo hubiéramos planeado, pero no fue así. Es la magia que se impregna en la película de mi parte”.

Sexo, pudor y lágrimas se volvió un fenómeno de la taquilla mexicana en 1999. Recaudó 115 millones de pesos en taquilla y permaneció medio año en cartelera. La cinta es una de las más importantes del nuevo cine mexicano y para la carrera de Demián, por eso José Angel se siente honrado de celebrar con su trabajo la admiración que le tiene a su tío.

Desde niño vio crecer su éxito tanto en la industria nacional como en Hollywood, al aparecer en cintas de gran presupuesto como La monja, Los ocho más odiados y Godzilla vs Kong, por lo que él se propuso como meta seguir sus pasos.

“Estoy agradecido con Matthias Ehrenberg (el productor), porque pensó que en esta película no podía faltar un Bichir”, bromeó. “He admirado a Demián toda mi vida, desde que quise ser actor a los cuatro o cinco años, llegó su momento donde mi tío empezó a destacar en el país, y yo le seguía los pasos, era mi héroe”.

José Ángel agregó que incluso antes de su estreno, esta película ya es una de las piedras angulares de su carrera, por la importancia que representa para toda su familia.

“Esta película fue importante para mí en ese sentido, y ser parte de ella es algo que voy a llevar siempre en mi memoria. Es una manera de homenajear esa admiración y cariño, es para Demián y por supuesto para Tomás“.

